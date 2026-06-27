La fuerte autocrítica de Franco Colapinto tras clasificar 16° en el GP de Austria: "Me equivoqué"

Franco Colapinto analizó su rendimiento en la clasificación en el Red Bull Ring y reconoció que cometió un grave error que le costó largar 16°.

Franco Colapinto se fue con bronca del Red Bull Ring. Después de mostrar una leve mejora durante los entrenamientos, el piloto argentino no pudo plasmar ese progreso en la clasificación y largará desde el 16° puesto en el Gran Premio de Austria. Un error en el inicio de su vuelta rápida de la Q2 terminó condenando sus aspiraciones y lo dejó con un sabor amargo.

Lejos de buscar excusas, el pilarense asumió la responsabilidad apenas bajó del auto: "Una pena, el auto andaba bien, estábamos un poco mejor que ayer, un poco más competititivos. Podría haber sido una mejor qualy", reconoció, convencido de que existían posibilidades de conseguir un resultado más favorable.

Luego explicó con precisión qué ocurrió en el momento decisivo de la clasificación: "Me equivoqué en la curva 1, creo que frené un poco fuerte, no sé si bloqueé atrás o qué pasó y tuvo un snap muy grande. Así que nada, no pude hacer la vuelta en Q2. Fue una lástima porque creo que en Q1 estábamos dentro de todo bien, no estábamos tan mal. No fue una buena Q2", analizó.

La fuerte autocrítica de Colapinto tras clasificar 16° en Austria X @SC_ESPN Más allá del error, el panorama de Alpine tampoco invitaba a ilusionarse demasiado. Pierre Gasly finalizó 11° y quedó a las puertas de la Q3, una muestra de que la escudería francesa dio un pequeño paso adelante respecto a Barcelona, aunque todavía continúa lejos del nivel que exhiben los equipos de punta y de la evolución que mostró RB durante el fin de semana.

Ahora, Colapinto deberá enfocarse en la carrera del domingo, donde intentará aprovechar el mejor ritmo de carrera que mostró Alpine durante las prácticas para avanzar posiciones. Con una estrategia acertada y un buen manejo de los neumáticos, el argentino buscará transformar una clasificación frustrante en una nueva oportunidad para pelear por los puntos.