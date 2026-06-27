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Franco Colapinto

Video: la maniobra que dejó a Colapinto fuera de la Q3 en Austria

El piloto argentino venía con posibilidades de mejorar la vuelta, pero se salió de pista y quedó eliminado.

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Colapinto largará 16º en el GP de Austria.

Colapinto largará 16º en el GP de Austria.

Captura de video

Franco Colapinto cerró la clasificación del Gran Premio de Austria en el 16° puesto, luego de superar la Q1 pero quedarse fuera en la segunda tanda de la qualy en el Red Bull Ring. El piloto argentino había mostrado un rendimiento competitivo en el primer corte, logrando avanzar a la Q2 en una definición ajustada.

La maniobra de Colapinto sobre el final de la Q2

En su intento por mejorar el tiempo en la Q2, Colapinto perdió el control del Alpine en la curva 1 y debió abortar su vuelta. Ese incidente lo dejó sin margen para registrar un tiempo competitivo y lo terminó relegando en la clasificación.

Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2

Alpine no logró ubicar a ninguno de sus autos en la Q3, aunque Gasly estuvo muy cerca.

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