Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará P16 en Austria, tras una qualy con final polémico

Franco Colapinto completó su participación en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring. El piloto argentino logró superar la Q1, aunque no consiguió meterse entre los diez mejores en la Q2, y partirá 16° en la carrera del domingo con el objetivo de avanzar lo más que se pueda.

La sesión estuvo marcada por condiciones exigentes, con altas temperaturas tanto en el ambiente como sobre el asfalto . Colapinto llegaba a la qualy tras un fin de semana irregular en las prácticas libres, donde alternó buenas sensaciones —incluido un 8° puesto en la FP1— con caídas en el rendimiento en la FP2 y FP3, vinculadas principalmente al equilibrio del monoplaza.

En la primera tanda, el argentino se mantuvo dentro del grupo que peleaba por la clasificación a la siguiente fase. Su mejor intento inicial lo dejó en la parte media de la tabla, pero en el cierre logró una vuelta sólida que le permitió escalar posiciones y asegurar el pase a la Q2, en una definición muy ajustada.

También Pierre Gasly logró avanzar, lo que permitió a Alpine mantener a sus dos autos en competencia para la segunda parte de la clasificación.

En la segunda instancia, Colapinto no encontró margen para mejorar sus registros. Su primera vuelta no lo acercó a los tiempos de corte y, en su segundo intento, terminó perdiendo el control del auto en la primera curva, lo que lo obligó a abandonar la vuelta antes de completarla .

Colapinto se salió de la pista y quedó 16° en la Q2

Esa situación lo dejó sin opciones de progresar en la tabla, cerrando su clasificación fuera del top 10. Gasly, en cambio, finalizó 11° y quedó muy cerca de avanzar a la Q3.

Colapinto se enfoca ahora en la competencia principal que se corre este domingo desde las 10 (hora argentina). Largará desde el puesto 16 en el Red Bull Ring y buscará capitalizar el ritmo de carrera para ganar posiciones en el Gran Premio de Austria.

Franco Colapinto en Austria. Instagram @alpinef1team

Adelante, el inglés George Russell (Mercedes) terminó obteniendo la pole tras un final de clasificación al menos polémico. La confusión se generó luego de un accidente de Max Verstappen en la curva 9, que terminó con el piloto de Red Bull contra las defensas.

A pesar de la aparición de banderas amarillas en ese sector, George Russell (Mercedes) cerró su vuelta con un registro de 1m06s113, suficiente para superar a Charles Leclerc por 0s236 y quedarse con la primera posición.

Los comisarios analizaron la maniobra del británico y concluyeron que había levantado lo necesario el pie del acelerador, por lo que no sancionaron su intento. De esta manera, Russell se quedó con la pole position, escoltado por las Ferrari de Leclerc y Hamilton.

La grilla de partida para el GP de Austria

Russell and Leclerc on the front row! The grid is set at the Red Bull Ring #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/3genysCKPK — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy de Austria

George Russell se quedó con la pole tras una maniobra que generó dudas GEORGE RUSSELL IS ON POLE IN AUSTRIA!! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/o4boUsIFQH — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Comienza la Q3 GREEN FOR Q3 The Top Ten shootout is underway at the Red Bull Ring! Who is going to head out first? #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YFtXbcsiZF — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Colapinto, eliminado en Q2 Franco Colapinto largará 16º en la carrera del domingo. Su mejor marca fue de 1:08.171También fueron eliminados Gasly, Bortoleto, Berman, Hulkenberg y Ocon. ELIMINATED IN Q2 GaslyBortoletoBearmanHulkenbergOconColapinto#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/EWmHuHC41s — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Alpine en Q2 Q2 - 8/15 MINS:Scores on the board as it stands PG10 P8FC43 P12 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 27, 2026

Antonelli, nuevo líder Kimi Antonelli se coloca al frente con un tiempo de 1m 06.763s, mientras Oscar Piastri logra superar a Charles Leclerc en la tabla provisional. The fastest lap of the weekend for Kimi Antonelli so far with a 1:06.763 Russell is now the only driver who has not yet set a time, having locked up at Turn 3 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ioigVzjROy — Formula 1 (@F1) June 27, 2026 En paralelo, George Russell abortó su vuelta rápida y regresó a boxes, lo que lo deja sin tiempo registrado mientras el cronómetro sigue avanzando. De esta forma, el británico habrá exprimido al máximo su intento con neumáticos nuevos antes de su interrupción.

Leclerc toma la delantera Charles Leclerc registró un tiempo de 1m 07.030s, suficiente para superar a su compañero de equipo, ya que Lewis Hamilton quedó apenas a 0.009s. Leclerc to P1 Hamilton to P2 The Ferraris set the early benchmark times, but Antonelli and Russell are yet to set a time #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ApErpnJhJ4 — Formula 1 (@F1) June 27, 2026 Max Verstappen se ubica por delante de Isack Hadjar, quien ocupa la tercera y cuarta posición respectivamente, seguido por Lando Norris y Pierre Gasly.

Estrategias en el inicio de la Q2 Lando Norris salió a pista con neumáticos usados y, por ahora, solo ha completado una vuelta rápida. Vale recordar que el año pasado logró la pole en este mismo circuito y terminó ganando la carrera con McLaren, aunque en esta temporada el equipo no muestra el mismo nivel de rendimiento, lo que no descarta que pueda volver a ser competitivo. Slidin' through Turn 10! Norris is treating Q2 a little differently to his rivals, heading out early and setting a push lap in the early stages #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/kC2c3zKHzf — Formula 1 (@F1) June 27, 2026 En paralelo, Max Verstappen también inició su vuelta de calentamiento, igualmente con neumáticos usados.

Ya se disputa la Q2 GREEN LIGHT Q2 is underway and it's Lando Norris who is first out on track! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/VyWI8qSBOI — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

La gran vuelta de Franco Colapinto que le permitió avanzar en la qualy Franco Colapinto durante la qualy dle GP de Austria

Colapinto a Q2 Franco Colapinto superó el primer corte y avanzó a Q2. Quedaron eliminados: Sainz, Albon, Pérez, BottasAlonso y Stroll. ELIMINATED IN Q1 SainzAlbonPerezBottasAlonsoStroll#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/mURh2YYofi — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Primer registro para Alpine Los pilotos de Alpine completaron su primera vuelta rápida en la Q1 y, por el momento, Pierre Gasly se ubica en la novena posición, mientras que Franco Colapinto ocupa el 13° lugar en la clasificación provisional. First lap done. PG10 P9FC43 P13 https://t.co/lfpXvUkRPu — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 27, 2026

Antonelli marca el ritmo Kimi Antonelli aprovechó al máximo su primera vuelta rápida con neumáticos blandos para ubicarse al frente de la clasificación provisional. El joven piloto de Mercedes registró un tiempo de 1m 07.083s, suficiente para superar por casi dos décimas a Lando Norris. La diferencia con su compañero de equipo, George Russell, fue todavía más amplia, ya que le sacó más de siete décimas en este primer intento.

Alpine inicia su trabajo en la Q1 Los dos pilotos de Alpine ya salieron a la pista para completar sus primeros giros en la Q1. Tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto comenzaron su participación utilizando un juego nuevo de neumáticos blandos. Q1 - 4/18 MINS:Pierre and Franco head out for their first run of Q1. Both on new Softs. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 27, 2026

Primeras referencias de la clasificación George Russell registró un tiempo de 1m 07.811s en su primera vuelta lanzada, un registro que quedó aproximadamente ocho décimas por encima de su mejor marca en la tercera práctica libre. Un dato llamativo, especialmente porque la temperatura de la pista descendió un grado respecto a la sesión anterior, una condición que en principio debería favorecer el rendimiento. Mientras tanto, los principales candidatos ya comenzaron su trabajo en pista. Los monoplazas de Red Bull, McLaren y Ferrari también salieron para iniciar sus primeros intentos en esta clasificación.

Ya hay actividad en pista Los pilotos de Aston Martin ya salieron a la pista, mientras que Williams también fue uno de los equipos que se movió rápidamente en el inicio de la sesión. Nico Hülkenberg es el primer representante de la zona media de la parrilla en registrar actividad y, una vez que complete la mitad de su vuelta de preparación, será el turno de George Russell. La salida de Russell llega bastante temprano en la sesión. El británico buscará completar su intento utilizando un solo juego de neumáticos, una estrategia que podría resultar clave para el desarrollo de la clasificación.