Franco Colapinto no pudo mejorar su tiempo y largará P16 en Austria, tras una qualy con final polémico
El piloto argentino no alcanzó a superar el segundo corte. La sesión terminó con una bandera amarilla y la pole quedó en manos de Russell.
El piloto argentino no alcanzó a superar el segundo corte. La sesión terminó con una bandera amarilla y la pole quedó en manos de Russell.
Franco Colapinto completó su participación en la clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 en el Red Bull Ring. El piloto argentino logró superar la Q1, aunque no consiguió meterse entre los diez mejores en la Q2, y partirá 16° en la carrera del domingo con el objetivo de avanzar lo más que se pueda.
La sesión estuvo marcada por condiciones exigentes, con altas temperaturas tanto en el ambiente como sobre el asfalto. Colapinto llegaba a la qualy tras un fin de semana irregular en las prácticas libres, donde alternó buenas sensaciones —incluido un 8° puesto en la FP1— con caídas en el rendimiento en la FP2 y FP3, vinculadas principalmente al equilibrio del monoplaza.
En la primera tanda, el argentino se mantuvo dentro del grupo que peleaba por la clasificación a la siguiente fase. Su mejor intento inicial lo dejó en la parte media de la tabla, pero en el cierre logró una vuelta sólida que le permitió escalar posiciones y asegurar el pase a la Q2, en una definición muy ajustada.
También Pierre Gasly logró avanzar, lo que permitió a Alpine mantener a sus dos autos en competencia para la segunda parte de la clasificación.
En la segunda instancia, Colapinto no encontró margen para mejorar sus registros. Su primera vuelta no lo acercó a los tiempos de corte y, en su segundo intento, terminó perdiendo el control del auto en la primera curva, lo que lo obligó a abandonar la vuelta antes de completarla.
Esa situación lo dejó sin opciones de progresar en la tabla, cerrando su clasificación fuera del top 10. Gasly, en cambio, finalizó 11° y quedó muy cerca de avanzar a la Q3.
Colapinto se enfoca ahora en la competencia principal que se corre este domingo desde las 10 (hora argentina). Largará desde el puesto 16 en el Red Bull Ring y buscará capitalizar el ritmo de carrera para ganar posiciones en el Gran Premio de Austria.
Adelante, el inglés George Russell (Mercedes) terminó obteniendo la pole tras un final de clasificación al menos polémico. La confusión se generó luego de un accidente de Max Verstappen en la curva 9, que terminó con el piloto de Red Bull contra las defensas.
A pesar de la aparición de banderas amarillas en ese sector, George Russell (Mercedes) cerró su vuelta con un registro de 1m06s113, suficiente para superar a Charles Leclerc por 0s236 y quedarse con la primera posición.
Los comisarios analizaron la maniobra del británico y concluyeron que había levantado lo necesario el pie del acelerador, por lo que no sancionaron su intento. De esta manera, Russell se quedó con la pole position, escoltado por las Ferrari de Leclerc y Hamilton.