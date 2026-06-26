Horarios y cómo ver la actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Franco Colapinto afrontará una nueva fecha de la Fórmula 1 con el objetivo de volver a sumar puntos tras una gran carrera en Barcelona.

El piloto argentino Franco Colapinto disputará este fin de semana el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. Este Gran Premio, que se presenta como una gran oportunidad para que el argentino vuelva a sumar puntos, se lleva a cabo en el Red Bull Ring, que tiene una extensión de 4,326 kilómetros y 10 curvas.

IT'S RACE WEEK AGAIN



Austria, we're on our way! #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/pxTnoi44oE — Formula 1 (@F1) June 22, 2026 La actividad en el GP de Austria comenzará este viernes por la mañana con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 8:30 y las 12 del mediodía respectivamente. Por otra parte, el sábado se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 7:30 de la mañana y a las 11 será la clasificación. Finalmente, la carrera principal del GP de Austria se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto viene de tener una sólida actuación en el GP de Barcelona, donde cruzó la bandera a cuadros en la octava colocación, aunque una sanción finalmente lo hizo caer a la décima posición, por lo que solo pudo sumar un punto. De todas maneras, este resultado le permite afianzarse en este muy buen 2026 que atraviesa, en el que ya sumó 16 unidades.

Franco Colapinto buscará seguir sumando puntos en Spielberg. www.francolapinto.com En lo que respecta a la pelea por el título, el piloto que llega como líder en el campeonato a esta fecha es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó cinco de los siete Grandes Premios que se disputaron y ya acumula 156 puntos.

De todas maneras, no se puede descuidar, ya que en el GP de Barcelona debió abandonar por problemas en su monoplaza, por lo que el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó una carrera después de casi dos años al imponerse en el circuito catalán, le descontó una buena cantidad de puntos para colocarse a 41. A su vez, en la tercera posición de la tabla está el británico George Russell, con 105.