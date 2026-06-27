El fuerte respaldo de Alpine a Colapinto tras su error en la clasificación del GP de Austria

1El equipo francés respaldó a Colapinto luego de su error en la Q2 del GP de Austria y destacó que estaba "completamente comprometido" con su vuelta rápida.

Cuando parecía haber encontrado la regularidad para meterse en la Q3, Alpine tuvo un sábado para el olvido en el Gran Premio de Austria. Ninguno de sus dos pilotos logró avanzar a la última tanda de clasificación: Pierre Gasly quedó 11° por apenas cuatro centésimas, mientras que Franco Colapinto finalizó 16° tras cometer un error en su último intento de la Q2. Lejos de señalarlo, la escudería francesa salió a respaldarlo públicamente.

El respaldo de Alpine a Colapinto El equipo que conduce Flavio Briatore utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de apoyo al argentino y explicar lo sucedido en la curva 1, donde perdió el control del auto y debió abortar su vuelta definitiva: "Los márgenes ajustados en este circuito significan que necesitas empujar los límites y Colapinto estaba completamente comprometido en su vuelta final en la Q2. Un gran snap en la curva 1 significó que tuvo que abortar su vuelta de empuje final en la clasificación. Hacia adelante y hacia arriba para la carrera de mañana", publicaron.

Tight margins at this track mean you need to push the limits and @FranColapinto was fully committed on his final lap in Q2



A big snap into Turn One meant he had to abort his final push lap in Qualifying. Onwards and upwards for tomorrow's race pic.twitter.com/y4Z5JukFYV — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 27, 2026 El respaldo no fue únicamente para el pilarense. Sobre Gasly, que quedó muy cerca de meterse entre los diez mejores, Alpine también destacó su rendimiento pese al resultado: "Es frustrante perderse la Q3 por cuatro centésimas, pero hay más por venir mañana", escribió la escudería, confiada en recuperar terreno durante la carrera.

El análisis de Colapinto tras la qualy en Austria Una vez terminada la clasificación, Colapinto también hizo autocrítica y lamentó la oportunidad desperdiciada: "Una pena. El auto andaba bien, estábamos un poco mejor que ayer y un poco más competitivos. Podría haber sido una mejor qualy", reconoció el argentino ante la prensa.