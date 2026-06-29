Polémica en River: un futbolista del club jugó un partido de intercountry y no será sancionado

Un futbolista de River, que fue apartado por el Chacho Coudet, disputó un partido de fútbol amateur y no recibirá una sanción por parte del club.

Un futbolista de River desató la polémica al viralizarse un video de él jugando un partido de intercountry.

River atraviesa una profunda reestructuración de su plantel de cara al segundo semestre y uno de los nombres que quedó relegado es Ian Subiabre. El juvenil, que no fue incluido por Eduardo Coudet en la pretemporada que el equipo realiza en Alicante, España, apareció en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales mientras disputaba un partido de intercountry a la espera de resolver su futuro.

El delantero, considerado tiempo atrás una de las mayores promesas de las Inferiores del Millonario, perdió terreno desde la llegada del Chacho Coudet y forma parte del grupo de futbolistas que no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada. Por ese motivo, mientras el plantel trabaja en Europa, el atacante continúa entrenándose en Buenos Aires a la espera de una oferta para cambiar de club.

Video: Ian Subiabre jugó un partido de intercountry mientras está colgado en River X @paseclave__ El encuentro, pese a tratarse de un torneo amateur, se jugó con mucha intensidad y los rivales aprovecharon la situación para provocarlo. En los videos que circularon en redes sociales se escuchan frases como "dejalo que está colgado" y "lo echaron de la pretemporada", en clara referencia a su situación deportiva dentro del club de Núñez.

La aparición de Subiabre en ese partido no cayó del todo bien en River. Si bien desde el club no analizan aplicarle una sanción disciplinaria, la dirigencia considera que el delantero tiene un ciclo cumplido y espera recibir una propuesta convincente para concretar su salida en este mercado de pases.