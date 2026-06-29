Polémica en River: un futbolista del club jugó un partido de intercountry y no será sancionado
Un futbolista de River, que fue apartado por el Chacho Coudet, disputó un partido de fútbol amateur y no recibirá una sanción por parte del club.
River atraviesa una profunda reestructuración de su plantel de cara al segundo semestre y uno de los nombres que quedó relegado es Ian Subiabre. El juvenil, que no fue incluido por Eduardo Coudet en la pretemporada que el equipo realiza en Alicante, España, apareció en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales mientras disputaba un partido de intercountry a la espera de resolver su futuro.
El delantero, considerado tiempo atrás una de las mayores promesas de las Inferiores del Millonario, perdió terreno desde la llegada del Chacho Coudet y forma parte del grupo de futbolistas que no serán tenidos en cuenta para lo que resta de la temporada. Por ese motivo, mientras el plantel trabaja en Europa, el atacante continúa entrenándose en Buenos Aires a la espera de una oferta para cambiar de club.
Video: Ian Subiabre jugó un partido de intercountry mientras está colgado en River
El encuentro, pese a tratarse de un torneo amateur, se jugó con mucha intensidad y los rivales aprovecharon la situación para provocarlo. En los videos que circularon en redes sociales se escuchan frases como "dejalo que está colgado" y "lo echaron de la pretemporada", en clara referencia a su situación deportiva dentro del club de Núñez.
La aparición de Subiabre en ese partido no cayó del todo bien en River. Si bien desde el club no analizan aplicarle una sanción disciplinaria, la dirigencia considera que el delantero tiene un ciclo cumplido y espera recibir una propuesta convincente para concretar su salida en este mercado de pases.
Los números de Ian Subiabre en River
Ian Subiabre debutó en Primera sobre el final de 2024 bajo la conducción de Martín Demichelis y desde entonces disputó 44 partidos, convirtió tres goles y aportó tres asistencias. Además, fue una pieza importante de la Selección argentina Sub 20, con la que disputó el Sudamericano de 2025 y luego alcanzó el subcampeonato en el Mundial de la categoría.