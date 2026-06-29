Países Bajos y Marruecos juegan uno de los duelos estelares de 16avos: hora, TV y streaming
Países Bajos se enfrentará con Marruecos en el Estadio BBVA de Guadalupe, México. El ganador jugará en octavos de final contra Canadá.
El Mundial 2026 entró ya en instancias de dieciseisavos y este lunes por la noche tendrá uno de los duelo estelares de esta primera fase eliminatoria. Desde las 22 horas, Países Bajos y Marruecos se jugarán su pase a octavos de de final (donde el rival será Canadá) en el Estadio BBVA de Guadalupe, México.
El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y podrá verse en Argentina por la señal de DSports en televisión, y por las plataformas de DGO y Paramount+ en streaming. Será la segunda vez que estos dos equipos se enfrenten en una Copa del Mundo. La anterior había sido en la fase de grupos Estados Unidos 1994, que terminó con un triunfo naranja por 2-1.
Así llegan Países Bajos y Marruecos a dieciseisavos
Países Bajos llega a esta instancia tras ser líder del Grupo F con 7 puntos, producto del empate 2-2 con Japón y las victorias 5-1 sobre Suecia y 3-1 sobre Túnez. El equipo dirigido hoy por Ronald Koeaman arrastra un récord de 15 partidos sin perder (en tiempo reglamentario) en Mundiales, siendo su última derrota la de la final de Sudáfrica 2010 ante España. Las eliminaciones ante Argentina en Brasil 2014 y Qatar 2022 fueron por penales por lo que en las estadísticas cuentan como igualdades, mientras que a Rusia 2018 no se clasificó.
Marruecos, en tanto, fue el mejor segundo de la fase de grupos al finalizar como escolta en el Grupo C con 7 unidades debido al 1-1 con Brasil en el debut y los triunfos 1-0 ante Escocia y 4-2 ante Haití. Los Leones del Atlas, hoy bajo las órdenes de Mohamed Ouahbi, trataran de repetir e incluso superar la hazaña lograda en 2022, cuando se convirtieron en la primera selección africana en llegar a semifinales de una Copa del Mundo.
Posibles formaciones
Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie De Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo. DT: Ronald Koeman.
Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi. DT: Mohamed Ouahbi.
Estadio: BBVA de Guadalupe, México
Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)
Horario: 22.00
TV: DSports
Streaming: DGO y Paramount+