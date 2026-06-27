Nico Williams apuntó contra De La Cruz tras la lesión que le provocó con su patadón en España-Uruguay

Nico Williams terminó lesionado por una fuerte infracción de Nicolás De La Cruz y, horas después, publicó un sentido descargo en sus redes sociales.

España derrotó 1-0 a Uruguay y aseguró el primer puesto del Grupo H del Mundial 2026, pero el triunfo quedó opacado por la lesión de Nico Williams. El delantero recibió una dura patada de Nicolás De La Cruz en la última jugada del partido, sufrió una lesión muscular en el aductor derecho y no podrá estar en los 16avos de final.

Horas después del encuentro, la Federación Española confirmó el parte médico del atacante, quien quedó descartado para el próximo compromiso de la Roja. La lesión llegó en un momento especialmente sensible para Williams, que venía de superar un largo período de inactividad por diferentes problemas físicos.

El fuerte descargo de Nico Williams Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra. Conseguí superarla con trabajo, sacrificio y, sobre todo, responsabilidad.



Fue un año y medio de sufrimiento,… pic.twitter.com/6gCMHhJLzk — Nicolas Williams (@willliamsssnico) June 27, 2026 A través de su cuenta de X, el delantero expresó su tristeza por la nueva lesión y cuestionó la acción del mediocampista uruguayo. "Hoy es uno de los peores días de mi vida. Vuelvo a lesionarme después de un año muy complicado, en el que la pubalgia me ganó muchas batallas, pero no la guerra", escribió.

Luego fue más allá al referirse directamente a la jugada. "Ayer me provocaron una nueva lesión tras una acción en la que un compañero de profesión actuó llevado por la frustración, el descontento y la tristeza por la situación que atravesaba. Fue una jugada que, en mi opinión, se podía haber evitado porque era completamente innecesaria", sostuvo.