La tajante respuesta de Giovani Lo Celso sobre la chance de jugar en River tras el Mundial

Después de convertir un golazo en su debut mundialista, Lo Celso habló de su futuro. Ante los rumores que lo vinculaban con River, explicó cuál es su prioridad.

Giovani Lo Celso, mediocampista de la Selección argentina, fue consultado por un posible regreso al fútbol argentino y respondió sin dejar lugar a dudas.

Giovani Lo Celso fue una de las figuras en el triunfo 3-1 de la Selección argentina sobre Jordania. Autor de un golazo de tiro libre, el mediocampista también se refirió a su futuro y descartó la posibilidad de convertirse en refuerzo de River en este mercado de pases.

El volante de Real Betis era uno de los futbolistas que pretendía Eduardo Coudet, quien lo hizo debutar en Primera División durante su ciclo en Rosario Central. Incluso, el entrenador se había comunicado con él para intentar convencerlo de sumarse al Millonario, pero el propio jugador cerró rápidamente la puerta.

Lo Celso fue consultado por River y no dejó dudas sobre su futuro Lo Celso descartó su llegada a River. ESPN "Creo que no es momento para hablar de eso ni tampoco creo que vaya a suceder", respondió Lo Celso cuando ESPN le consultó por una posible llegada a River. Luego, dejó en claro que su futuro inmediato seguirá ligado al club español: "Sí, sí. Tengo contrato ahí. Estoy muy bien. Y 100 por ciento enfocado en lo que es representar esta camiseta. Se viene algo muy lindo por delante".

El mediocampista también valoró el significado de su estreno en una Copa del Mundo. Convocado para Rusia 2018 por Jorge Sampaoli sin llegar a jugar y ausente en Qatar 2022 por una grave lesión, finalmente pudo debutar en el torneo más importante con un gol. "Una emoción muy grande, más que nada por el recorrido. Debutar en un Mundial con un gol es muy emocionante. Lo de hoy es inolvidable", aseguró.