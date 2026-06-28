El mensaje de Messi tras la victoria de la Selección ante Jordania y el gesto que refleja su liderazgo

Tras otra actuación destacada y un nuevo récord en los Mundiales, Messi eligió un perfil bajo: no habló con la prensa, pero luego hizo un posteo en sus redes.

Al capitán de la Selección argentina le alcanzó la última media hora del partido frente a Jordania para seguir estableciendo récords.

A diferencia de lo que suele ocurrir, Lionel Messi no habló con la prensa al término del triunfo por 3-1 ante Jordania. Sin embargo, minutos después apareció en sus redes sociales con un mensaje para los hinchas tras la clasificación de la Selección argentina a los dieciseisavos de final del Mundial.

"Una victoria más para completar la fase de grupos. Seguimos juntos…", escribió el capitán. El posteo estuvo acompañado por un carrusel de imágenes del encuentro y reflejó el buen momento del equipo de Lionel Scaloni, que terminó primero en el Grupo J con puntaje ideal. Fiel a su estilo, Messi evitó hacer referencia a su actuación individual y puso el foco en el objetivo colectivo.

Messi celebró el triunfo de Argentina con un mensaje El posteo de Lionel Messi luego del triunfo de la Selección argentina ante Jordania. leomessi/IG Dentro de la cancha, el rosarino volvió a ser decisivo. Ingresó en el segundo tiempo y convirtió un nuevo gol para seguir ampliando su marca como máximo goleador de la historia de los Mundiales. Con 19 tantos, estiró la diferencia sobre Miroslav Klose y Kylian Mbappé.

Scaloni reveló que Messi pidió no ir de arranque ante Jordania Tras el encuentro, Scaloni explicó por qué el capitán comenzó en el banco de suplentes. "Hoy podría haber jugado 90 minutos y, sin desmerecer al rival, podría haber agrandado esa leyenda. Pero prefirió que sus compañeros tengan minutos y pensar en lo que viene", reveló el entrenador en conferencia de prensa.