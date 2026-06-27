Video: el golazo de tiro libre de Lo Celso en su debut mundialista y la reacción de Messi en el banco

Giovani Lo Celso jugó contra Jordania su primer partido en un Mundial y, ante la ausencia de Messi en el once inicial, aprovechó su oportunidad con creces.

En Rusia 2018 fue convocado, pero no sumó ni un minuto. Para Qatar 2022 fue una parte vital del proceso previo, pero se quedó afuera por una desgraciada lesión de último momento. El fútbol le debía una revancha a Giovani Lo Celso, y la tuvo este sábado por la noche en la fecha 3 del Mundial 2026.

A los 18 minutos del duelo contra Jordania, la Selección argentina tuvo un muy buen tiro libre a centímetros del área. Una pelota parada ideal para un zurdo que, en la ausencia de Lionel Messi (arrancó como suplente), quedó en los pies del mediocampista del Betis, quien aprovechó su oportunidad y con creces.

El golazo de Giovani Lo Celso y la reacción de Lionel Messi TyC Sports En su debut mundialista, el ex Rosario Central conectó un potente remate que se clavó en el segundo palo, inatajable para el arquero, que solo pudo hacer vista ante semejante definición. Un golazo hecho y derecho que fue gritado con alma y vida por todos los jugadores, cuerpo técnico y las 47 millones de almas albicelestes.

En tanto, en el banco, las cámaras se fueron rápidamente con Leo, quien hubiera sido naturalmente el ejecutor si hubiera estado en cancha. Sin embargo, lejos de "lamentarse" por no estar allí y marcar su sexto tanto en esta Copa del Mundo, se lo vio con una sonrisa de oreja a oreja, complacido por el 1-0.