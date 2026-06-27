En vivo: con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, una Argentina "alternativa" vence 2-0 a Jordania en Dallas

Ya clasificada a 16vos de final como primera, la Selección derrota a Jordania con tantos de Lo Celso y el Toro, de penal. Messi entraría en el segundo tiempo.

Giovanni Lo Celso ya convirtió el 1-0 con un estupendo tiro libre y Argentina le gana a Jordania.

A los 30' del primer tiempo, Lautaro Martínez anotó desde los 12 pasos el 2-0 de Argentina ante Jordania.

La Selección argentina le gana 2-0 a su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro en el que presenta un once alternativo pensando en guardar piernas para el duelo del próximo viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

Tras una posesión inicial del conjunto asiático, Giovani Lo Celso abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva, pero el tanto fue anulado de inmediato porque el mediocampista del Betista estaba en posición adelantada.

El gol anulado a Argentina por offside de Lo Celso ¡AL IGUAL QUE ANTE ARGELIA, GOL TEMPRANERO ANULADO A ARGENTINA! Lo Celso definió con mucha calidad, pero la acción fue invalidada por offside. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/xCBSVmFvts — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026 Sobre los 19', tras una falta que recibió el propio Lo Celso a centímetros del área grande, el mediocampista abrió el marcador con un impresionante gol de tiro libre que contó con la complicidad del arquero, que increíblemente se jugó sobre el palo de la barrera cuando la pelota viajó hacia el ángulo superior izquierdo.

El golazo de tiro libre de Gio Lo Celso para el 1-0 de Argentina TyC Sports Sobre los 31', tras una falta de Ehsan Haddad sobre Senesi dentro del área (que el árbitro constató mediante VAR), Lautaro Martínez puso el 2-0 de la Selección argentina. El delantero convirtió su primer gol en Mundiales con una brillante ejecución de penal, sobre la derecha de un arquero que se jugó hacia el otro palo.

El Toro se sacó la mufa y convirtió el 2-0 de penal ¡GOL DE ARGENTINA! Lautaro Martínez de penal pone el segundo de la noche Jordania 0-2 Argentina | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/SsoBlxPuaY — telefe (@telefe) June 28, 2026 Noticia en construcción.