En vivo: con goles de Lo Celso y Lautaro Martínez, una Argentina "alternativa" vence 2-0 a Jordania en Dallas
Ya clasificada a 16vos de final como primera, la Selección derrota a Jordania con tantos de Lo Celso y el Toro, de penal. Messi entraría en el segundo tiempo.
La Selección argentina le gana 2-0 a su par de Jordania, por la tercera y última fecha del Grupo J del Mundial 2026, en un encuentro en el que presenta un once alternativo pensando en guardar piernas para el duelo del próximo viernes ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final.
Tras una posesión inicial del conjunto asiático, Giovani Lo Celso abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo, tras una gran jugada colectiva, pero el tanto fue anulado de inmediato porque el mediocampista del Betista estaba en posición adelantada.
El gol anulado a Argentina por offside de Lo Celso
Sobre los 19', tras una falta que recibió el propio Lo Celso a centímetros del área grande, el mediocampista abrió el marcador con un impresionante gol de tiro libre que contó con la complicidad del arquero, que increíblemente se jugó sobre el palo de la barrera cuando la pelota viajó hacia el ángulo superior izquierdo.
El golazo de tiro libre de Gio Lo Celso para el 1-0 de Argentina
Sobre los 31', tras una falta de Ehsan Haddad sobre Senesi dentro del área (que el árbitro constató mediante VAR), Lautaro Martínez puso el 2-0 de la Selección argentina. El delantero convirtió su primer gol en Mundiales con una brillante ejecución de penal, sobre la derecha de un arquero que se jugó hacia el otro palo.
El Toro se sacó la mufa y convirtió el 2-0 de penal
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