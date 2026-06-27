Un campeón del mundo con Argentina fue lapidario con Uruguay: "Fue un equipo realmente pecho frío"

Un ídolo histórico de la Selección argentina liquidó al plantel de Uruguay tras la inesperada y prematura eliminación en fase de grupos del Mundial.

La temprana e inesperada eliminación de la Selección de Uruguay en fase de grupos fue sin duda el más grande cimbronazo de esta primera etapa del Mundial 2026. Además, fue un nuevo golpe para la nación charrúa, que venía de quedar afuera en esta misma instancia en Qatar 2022, y para Macelo Bielsa, que repitió el fracaso de Corea-Japón 2002.

Este revés le valió innumerables burlas al DT y al plantel por parte de fanáticos de todo el mundo y fuertes críticas por parte de los hinchas, medios y exjugadores uruguayos. Pero también se sumaron otros de otras nacionalidades, como Jorge Burruchaga, campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986, que no tuvo piedad con los futbolistas de la Celeste.

Jorge Burruchaga liquidó a la Selección de Uruguay Burruchaga no tuvo reparos a la hora de destrozar a la Selección de Uruguay. @jburruchaga "Era una zona (el Grupo H) que preveíamos los argentinos que nos iba a tocar Uruguay o España, ¿no? Más Uruguay que España en los papeles. Ahora, que Cabo Verde entre antes que Uruguay y Uruguay haya jugado como jugó este Mundial… Si tenés este lío interno adentro no podés llegar muy lejos", apuntó el exmediocampista en diálogo con Fútbol de Primera Radio.

"Y se va con una amargura que a veces yo digo, como futbolistas que fuimos vos podés estar en desacuerdo con el entrenador, vos podés pensar distinto, que no te guste el entrenador lo que haga y lo que te dice de hacer. Pero al menos vos por la camiseta de tu país: Colombia, Argentina, Brasil, la que fuera, México, vos te rompés el culo, como decimos", remarcó.