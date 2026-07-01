La decisión de la FIFA que involucra a Argentina y Cabo Verde antes del partido de 16avos: de qué se trata

La Selección argentina jugará con su camiseta titular ante Cabo Verde en el partido correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026 , según confirmó la FIFA que dio a conocer las vestimentas que usarán ambos equipos.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni volverá a usar la tradicional camiseta celesta y blanca, acompañada por pantalones blancos y medias blancas en el encuentro que se disputará el próximo viernes desde las 19 de Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami .

En tanto, será la primera vez en lo que va de la Copa del Mundo que Argentina repetirá la indumentaria, ya que había usado ese mismo conjunto en el debut con goleada ante Argelia, mientras que frente a Austria, la Selección utilizó la camiseta titular, pero con pantalones y medias azul marino y con Jordania vistió la camiseta alternativa.

La elección de la indumentaria está vinculada al uniforme de Cabo Verde , que disputará el encuentro con su vestimenta titular: camiseta, pantalón y medias de color azul.

El seleccionado africano ya había utilizado ese conjunto frente a Arabia Saudita, partido que terminó en empate y ese resultado que le permitió clasificarse a los 16avos de final.

En cuanto a los arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez vestirá íntegramente de verde, la misma indumentaria que había utilizado en el partido ante Austria.

Del otro lado, Vozinha, una de las grandes figuras de Cabo Verde en el torneo, jugará con uniforme amarillo, tal como ocurrió en los tres partidos del Mundial 2026.

El árbitro del encuentro, que será confirmado oficialmente en las próximas horas, utilizará camiseta roja, con pantalones y medias negras.