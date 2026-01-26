¡Bombazo! Luciano Vietto, libre de Racing, será refuerzo de otro grande de la Argentina

Tras su drástica salida de Racing, Luciano Vietto llegó a un acuerdo de palabra para jugar en uno de los equipos más importantes del país. Los detalles.

Luciano Vietto arregló su llegada a otro grande tras no ser tenido en cuenta por Gustavo Costas.

La salida de Luciano Vietto generó una grata sorpresa en el mundo Racing. El delantero de 32 años no iba a ser tenido en cuenta por Gustavo Costas para este 2026 y la dirigencia encabezada por Diego Milito tomó una drástica decisión: no le ofreció la renovación de contrato y el futbolista quedó con el pase en su poder.

En ese contexto, el ex Al Hilal de Arabia Saudita, que había regresado a la Academia a mediados de 2024, se vio obligado a buscar nuevos horizontes en su carrera y la confirmación sobre su futuro llegó en las primeras horas de este lunes, en una noticia que sacude al fútbol argentino.

Luciano Vietto llegó a un acuerdo para ser refuerzo de San Lorenzo Según informó el periodista Leandro Alves en SportsCenter, programa de ESPN, Vietto llegó a un acuerdo contractual para ser flamante refuerzo de San Lorenzo. Tras varios días de negociaciones, y si lo acordado pasa a los papeles, el experimentado delantero se hará la revisión médica y firmará su nuevo vínculo en Boedo hasta diciembre de 2026.

Luciano Vietto Si no surgen inconvenientes, Vietto será nuevo jugador de San Lorenzo. Fotobaires Con el ok de Damián Ayude, el Ciclón aprovechó una gran oportunidad en el mercado y sumará una incorporación de peso en medio de una situación económica complicada. De hecho, tras la derrota ante Lanús, el entrenador se mostró entusiasmado con la chance de sumar al ex Racing, con quien ya existían contactos. "Es un futbolista de una jerarquía reconocida y elevada", remarcó.