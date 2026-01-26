El Colo Barco explotó pese a la goleada de su Racing de Estrasburgo: por qué dijo "no estoy contento"

Valentín Barco fue figura ante Lille, pero no se conformó. Tras el 4-1 como visitante, el ex Boca apuntó al cierre del juego y mostró su lado más competitivo.

Valentín Barco no fue convocado por la Selección, pero en Francia alcanzó un objetivo histórico con Estrasburgo.

Racing de Estrasburgo confirmó su gran momento en la Ligue 1 con una contundente victoria por 4 a 1 ante Lille como visitante. Sin embargo, lejos de festejar sin reparos, Valentín Barco sorprendió al mostrarse molesto por el gol del descuento que recibió su equipo en el final.

Mientras sus compañeros celebraban en el Estadio Pierre-Mauroy una goleada que los dejó séptimos y en zona de pelea por las copas, el Colo explotó frente a los micrófonos. “No estoy contento porque no podemos conceder un gol así por no jugar en serio”, lanzó sin filtros.

El enojo de Barco pese al 4-1 del Estrasburgo y su mensaje puertas adentro Fuerte autocrítica de Barco a pesar de la goleada de su equipo Fuerte autocrítica de Barco a pesar de la goleada de su equipo ESPN Lejos de bajar el tono, el exjugador de Boca profundizó su postura. “Si queremos pelear por grandes cosas tenemos que jugar serio, ganando 1-0 o 4-0. Estas dos últimas jugadas no me gustaron para nada”, agregó, dejando en claro su nivel de autoexigencia.

El descargo refleja su mentalidad competitiva, forjada desde las Inferiores del Xeneize y potenciada en Francia. En la actual temporada, Barco acumula un gol y ocho asistencias en 26 partidos, y volvió a ser clave ante Lille, donde participó en la jugada que terminó en el tanto de Julio Enciso.

El golazo de Racing de Estraburgo con conexión sudamericana Embed ¡¡FÚTBOL SUDAMERICANO PARA EL RACING DE ESTRASBURGO!! Se juntaron el Colo Barco, Joaquín Panichelli y Julio Enciso para el grito de gol del paraguayo vs. Lille en Francia. ¡ESPECTACULAR jugada colectiva!



Mirá la #Ligue1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j0xFQ3cHzN — SportsCenter (@SC_ESPN) January 25, 2026 Ya más calmo, el zurdo también destacó el rendimiento colectivo. “Por lo demás estoy muy contento con el equipo porque este es un campo difícil. Somos un gran equipo y estamos preparados para pelear arriba”, reconoció, valorando el momento del Estrasburgo.