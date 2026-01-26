El Colo Barco explotó pese a la goleada de su Racing de Estrasburgo: por qué dijo "no estoy contento"
Valentín Barco fue figura ante Lille, pero no se conformó. Tras el 4-1 como visitante, el ex Boca apuntó al cierre del juego y mostró su lado más competitivo.
Racing de Estrasburgo confirmó su gran momento en la Ligue 1 con una contundente victoria por 4 a 1 ante Lille como visitante. Sin embargo, lejos de festejar sin reparos, Valentín Barco sorprendió al mostrarse molesto por el gol del descuento que recibió su equipo en el final.
Mientras sus compañeros celebraban en el Estadio Pierre-Mauroy una goleada que los dejó séptimos y en zona de pelea por las copas, el Colo explotó frente a los micrófonos. “No estoy contento porque no podemos conceder un gol así por no jugar en serio”, lanzó sin filtros.
El enojo de Barco pese al 4-1 del Estrasburgo y su mensaje puertas adentro
Lejos de bajar el tono, el exjugador de Boca profundizó su postura. “Si queremos pelear por grandes cosas tenemos que jugar serio, ganando 1-0 o 4-0. Estas dos últimas jugadas no me gustaron para nada”, agregó, dejando en claro su nivel de autoexigencia.
El descargo refleja su mentalidad competitiva, forjada desde las Inferiores del Xeneize y potenciada en Francia. En la actual temporada, Barco acumula un gol y ocho asistencias en 26 partidos, y volvió a ser clave ante Lille, donde participó en la jugada que terminó en el tanto de Julio Enciso.
El golazo de Racing de Estraburgo con conexión sudamericana
Ya más calmo, el zurdo también destacó el rendimiento colectivo. “Por lo demás estoy muy contento con el equipo porque este es un campo difícil. Somos un gran equipo y estamos preparados para pelear arriba”, reconoció, valorando el momento del Estrasburgo.
Su nivel no pasa desapercibido en la Selección argentina. Barco ya fue convocado en las últimas fechas FIFA y sabe que cada actuación sólida lo acerca al Mundial 2026. Además, su versatilidad para jugar como lateral, volante o interior le suma puntos en la consideración de Lionel Scaloni.