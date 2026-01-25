¡Refuerzo top! Independiente cerró la llegada de un jugador mundialista con pasado en Europa

Este lunes llegará a la Argentina un futbolista de renombre que disputó dos veces la Copa del Mundo y se transformará en la segunda cara nueva de Independiente.

El Rojo de Quinteros tiene a su segundo refuerzo y es top.

Independiente comenzó el Torneo Apertura con un empate 1-1 frente a Estudiantes en el Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini, pero el foco rápidamente volvió a ponerse en el mercado de pases. En ese contexto, la dirigencia se movió rápido y abrochó la llegada de un futbolista de renombre que era prioridad para Gustavo Quinteros.

Bombazo: Santiago Arias será el segundo refuerzo de Independiente Tras sumar a Ignacio Malcorra, el Rojo se movió entre las sombras y cerró un refuerzo top que no estaba en los planes de nadie. Se trata de Santiago Arias, el defensor colombiano de 34 años con quien ya existe un acuerdo total para que se sume en condición de libre tras su paso por Bahía de Brasil.

El experimentado lateral derecho arribará al país en la madrugada del lunes para realizarse la revisión médica y, si no surgen imprevistos, se convertirá oficialmente en nuevo jugador de Independiente por las próximas dos temporadas.

El lateral colombiano Santiago Arias será nuevo jugador de Independiente. El lateral colombiano Santiago Arias será nuevo jugador de Independiente. Foto: USA TODAY Sports La tremenda trayectoria del lateral colombiano Arias cuanta con una extensa trayectoria internacional. Surgido en La Equidad, dio el salto a Europa en 2011 para vestir la camiseta de Sporting de Lisboa, pero fue en PSV Eindhoven donde explotó: ganó cinco títulos y se consolidó en la Selección de Colombia. Luego pasó por Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Granada, además de un último ciclo en FC Cincinnati antes de pasar al Brasileirao.