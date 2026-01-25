Alarma en Boca: a horas del debut, se incendió un restaurante frente a la Bombonera y hay heridos

Un reconocido local gastronómico se prendió fuego a metros del ingreso principal a la cancha de Boca. Todo, en la previa al partido ante Riestra.

El debut de Boca en el Torneo Apertura estuvo atravesado por un episodio inesperado que trascendió lo futbolístico. En la mañana del domingo, horas antes del cruce frente a Deportivo Riestra, un incendio se desató este domingo por la mañana en un restaurante ubicado frente a la Bombonera y encendió la alarma en todo el barrio de La Boca.

Se incendió un reconocido restaurante a metros de la cancha de Boca. El hecho ocurrió en el reconocido local gastronómico El Genovés, ubicado en Brandsen 923, a pocos metros de uno de los accesos principales al estadio Alberto J. Armando. Según informaron fuentes oficiales, el foco ígneo se originó en el sistema de evacuación de gases de la cocina del local, lo que provocó una intensa acumulación de humo en el interior y obligó a que el edificio sea evacuado de inmediato.

En el operativo participaron cuatro móviles del SAME, que brindaron atención a cuatro personas afectadas por la inhalación de humo. Dos de ellas fueron trasladadas al Hospital Argerich para controles médicos, mientras que una oficial del cuerpo de Bomberos también recibió asistencia en el lugar, sin que se registraran complicaciones graves.

Se incendió el restaurante El Genovés, frente a la Bombonera y a horas del Boca-Riestra. Se incendió el restaurante El Genovés, frente a la Bombonera y a horas del Boca-Riestra. Video: @PeriodismoMovi3 El partido ante Riestra en la Bombonera no corre peligro Con el correr de las horas, el fuego fue controlado y la zona volvió a la normalidad. Desde los organismos de seguridad llevaron tranquilidad y remarcaron que el episodio no tuvo consecuencias estructurales ni afectó el perímetro del estadio.