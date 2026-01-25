"Vasco cumplió con la palabra": el palito de Marino Hinestroza a Boca tras su frustrado pase

Marino Hinestroza ya fue presentado como nuevo refuerzo del Vasco da Gama, pero antes habló de la novela con Boca y soltó una frase que hizo ruido.

Sin dudas, la de Boca y Marino Hinestroza fue una de las grandes novelas del mercado de pases. No solo porque las negociaciones duraron más de un mes, sino que también por todo lo sucedido en el medio: el extremo colombiano pasó de ser el supuesto primer refuerzo del Xeneize a convertirse en nuevo jugador de Vasco da Gama.

Las palabras de Marino Hinestroza antes de firmar con Vasco da Gama Antes de emprender el viaje a Brasil, donde horas después fue presentado de manera oficial en el club carioca, el delantero de 23 años explicó que la decisión de su próximo destino fue tomada pura y exclusivamente por Atlético Nacional. “Eso es un tema que se sale de mis manos. El tema de mi traspaso siempre estuvo en manos de Nacional. Lo único que peleé fue lo mío, lo que me correspondía como jugador. Ese tema yo no lo toco porque no tengo mucha palabra ahí”.

En línea con eso, Hinestroza expresó que "siempre estuve firme en la propuesta de Boca", aunque volvió a quitarse el peso de la responsabilidad. "Hasta cuando llegó Vasco da Gama, que ahí ya no me tocaba mi parte. Hablaron entre ellos, tomaron la decisión ellos. Yo esperé paciente con mi familia, también estaba un poquito preocupado por el tema porque llevaba muchos días sin entrenar", agregó.

Luego de la novela con Boca, Marino Hinestroza fue presentado en Vasco da Gama. Luego de la novela con Boca, Marino Hinestroza fue presentado en Vasco. Foto: Vasco da Gama El dardo del extremo colombiano contra Boca No obstante, lo fuerte llegó justo después. A la hora de revelar cómo se gestó su arribo al país limítrofe, el colombiano soltó una declaración que, indirectamente, apuntó contra Boca con una frase que dejó en evidencia los malos manejos en la negociación.