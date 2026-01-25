La inesperada confesión de Flavio Briatore sobre el duro 2025 de Alpine: "Demasiada mierda"

La temporada 2025 fue especialmente compleja para Alpine en la Fórmula 1 . Con un auto falto de rendimiento y una unidad de potencia que no estuvo a la altura de sus rivales, el equipo francés decidió cortar de raíz cualquier intento de evolución durante el año para concentrar todos sus recursos en el proyecto reglamentario de 2026.

Esa elección dejó a Franco Colapinto y Pierre Gasly compitiendo gran parte del campeonato en los últimos lugares, con escasas oportunidades de sumar puntos. El resultado final fue contundente: apenas 22 unidades y el décimo puesto en el campeonato de constructores, el peor del equipo en los últimos años.

Mientras Alpine se prepara para poner en pista su nuevo A526 en los test colectivos de Barcelona, Flavio Briatore hizo un balance público de aquella decisión y admitió que el costo emocional y deportivo fue más alto de lo previsto.

Durante la presentación oficial del equipo, el asesor italiano argumentó que seguir invirtiendo en el auto del año pasado no hubiera cambiado el panorama . “Si hubiéramos seguido con el auto de 2025, con desarrollo en el auto, quizá no terminaríamos P10 (en el campeonato de constructores) sino P9. Porque teníamos un déficit de tres, cuatro décimas por el motor”, explicó ante los medios.

Además, recordó cómo esa diferencia se repetía en cada fecha: “En cada carrera preguntaba cuánto era el déficit por el motor. ¿Esta carrera? Cuatro décimas. ¿Esta carrera? 3.5 décimas. ¿Esta carrera? Cinco décimas. Y el año pasado, en tres décimas había 14 autos”. Por eso, sintetizó con crudeza: “Entonces, en lugar de empezar a mejorar el auto de 2025, si el motor iba a ser el mismo de todos modos, olvídalo. Vamos a comernos algo de mierda en cada carrera. A veces fue un poco demasiado”, reconoció entre risas.

Optimismo por el futuro y un Alpine renovado

Pese al mal año, Briatore se mostró convencido de que la apuesta empezará a rendir frutos en el corto plazo. “Sabemos que tenemos una nueva unidad de potencia. Sabemos que tenemos un grupo diferente de personas trabajando en la fábrica”, señaló.

a526 2 Alpine deposita todas sus esperanzas en el A526. @alpineclub_esp

En esa línea, explicó que el equipo necesitaba una reconstrucción profunda: “Así que para mí estaba claro que había que reconstruir el equipo. Para volver a estar entre los primeros cinco o seis equipos de la Fórmula 1, necesitas desarrollar el auto mucho antes, como lo hemos hecho con el auto de 2026”.

Incluso reveló una ventaja estratégica clave: “Básicamente, teníamos un auto de 2026 en el túnel de viento el 1 o 2 de enero de 2025. Nunca lo sacamos. Así que tenemos al menos tres o cuatro meses de ventaja respecto a todos. Y ahora tenemos la potencia”. Y concluyó: “Al menos cuando llegue a las carreras, ya no voy a preguntar cuántas décimas tenemos de desventaja. Nadie habla más del motor. Nadie habla más de la caja de cambios”.