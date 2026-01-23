La reacción de la Fórmula 1 tras la presentación del nuevo Alpine para 2026

El sitio oficial de la Fórmula 1 destacó el nuevo diseño, el cambio de motor y el ambicioso proyecto de Alpine para la temporada 2026.

La Fórmula 1 reaccionó al lanzamiento del nuevo Alpine para 2026 con un análisis publicado en su sitio oficial, donde destacó el debut del A526, que ya había rodado por primera vez en pista en Silverstone, antes de ser presentado formalmente ante los fanáticos.

Según remarcó la categoría, el equipo mantuvo su identidad visual con el tradicional esquema azul y rosa, mientras se prepara para afrontar una temporada marcada por una profunda renovación del reglamento técnico. Además, Pierre Gasly y Franco Colapinto continuarán como la dupla titular, bajo una nueva estructura de liderazgo encabezada por el director general Steve Nielsen y el asesor ejecutivo Flavio Briatore.

La publicación también recordó que Alpine llega a este nuevo ciclo tras un complejo 2025, en el que terminó último en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos, 48 menos que su rival directo, Kick Sauber. Por ese motivo, la escudería optó por reorientar su desarrollo con anticipación hacia el proyecto 2026, especialmente ante el cambio clave de proveedor de motores de Renault a Mercedes.

Un nuevo capítulo para Alpine En ese contexto, el sitio oficial de la Fórmula 1 citó a Flavio Briatore, quien definió el lanzamiento como un punto de partida distinto para la escudería: "Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo para el equipo BWT Alpine de Fórmula 1". Además, destacó que la presentación en Barcelona, junto a MSC Cruceros, se dio en la previa de "una temporada única en la historia" de la categoría, atravesada por un reglamento que representa "una hoja en blanco y una gran oportunidad para ser más competitivos que en campañas anteriores".

El asesor ejecutivo también subrayó el trabajo realizado en la fábrica de Enstone durante los últimos meses y valoró especialmente la alianza técnica con Mercedes-AMG. “Han sido unos meses intensos en la fábrica de Enstone preparándonos para la temporada, diseñando y creando el A526 junto con Mercedes-AMG, que suministrará el nuevo motor y la caja de cambios a partir de esta temporada; una colaboración que nos entusiasma mucho”, afirmó.