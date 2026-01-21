¡Alpine sacó a pista el A526! Así fue el primer shakedown del auto de Franco Colapinto en 2026

El auto de Alpine que manejará Colapinto en la temporada 2026 de F1 corrió por primera vez en Silverstone.

A pocos días de su presentación oficial, Alpine sorprendió al sacar a pista su flamante A526 en el circuito de Silverstone. El monoplaza que manejarán Franco Colapinto y Pierre Gasly en la temporada 2026 de la Fórmula 1 giró por primera vez este miércoles, en medio de una jornada lluviosa en el trazado británico.

La escudería con sede en Enstone, ubicada a unos 40 kilómetros del circuito inglés, realizó el tradicional shakedown con la decoración utilizada en 2025. De este modo, se convirtió en el cuarto equipo en mostrar su auto de la nueva era de la F1, luego de Audi, Cadillac y Racing Bulls.

La confirmación llegó a través de Flavio Briatore, máxima autoridad deportiva de Alpine, quien publicó en su cuenta de Instagram una imagen junto a los dos pilotos titulares. “Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, escribió el italiano, en una postal que dejó en claro que el proyecto 2026 ya está en marcha.

Briatore con Colapinto y Gasly 2026 “Junto con el equipo para las primeras vueltas del A526 en Silverstone”, posteó Flavio Briatore, mandamás de Alpine, en su cuenta de Instagram. Flavio Briatore IG Las primeras imágenes en movimiento del auto fueron difundidas por Chris Smiley, piloto del BTCC, quien compartió un video del A526 acelerando en pista con el número 10 y el diseño del año pasado. La decoración definitiva se conocerá este viernes, durante el evento de presentación que se realizará a bordo de un crucero en el mar Balear, frente a Barcelona.

El gran salto de Alpine: nueva etapa y nuevo motor El auto A526 fue probado en Silverstone El auto A526 fue probado en Silverstone. Alpine Club El estreno del A526 es el resultado de una decisión estratégica fuerte dentro de Alpine. La escudería dejó de desarrollar el auto 2025 mucho antes de lo habitual para concentrar todos sus recursos en el proyecto 2026, un año que marcará un cambio profundo en chasis y unidades de potencia.