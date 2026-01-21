¡Para la historia! Gimnasia tiene equipo definido para su primer partido en la Liga Profesional de Fútbol

El club del Parque atraviesa las horas previas a su debut en Primera División y el DT Ariel Broggi eligió a los once que saltarán a la cancha este jueves.

El plantel del Mensana está listo para iniciar su camino en el torneo Apertura.

La espera se agotó. Este jueves, desde las 22.15 y en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima disputará su primer partido oficial en la Liga Profesional de Fútbol, que será ante Central Córdoba por la fecha inaugural del torneo Apertura 2026. Y para ello, el entrenador Ariel Broggi definió el equipo titular.

Luego de conseguir el título de la Primera Nacional y una pretemporada que incluyó un importante movimiento de jugadores y un par de partidos amistosos, ahora llegó el momento de salir a la cancha en un encuentro que marcará un antes y un después en el club del Parque.

Por lo pronto, el plantel del Lobo se entrenó esta mañana y por la tarde emprenderá el viaje en vuelo chárter al norte del país. El regreso a Mendoza está previsto para el viernes a media mañana por la misma vía.

Gimnasia y Esgrima tiene equipo definido para su histórico debut Tras la última práctica, Broggi definió la alineación titular que afrontará el primer encuentro de la temporada. La formación estará compuesta por la base del equipo que logró el ascenso de categoría, al que se sumarán varios de los refuerzos que llegaron durante el actual mercado de pases.