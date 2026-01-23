Presenta:

Todas las imágenes del nuevo Alpine, la esperanza de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

Finalmente, Alpine mostró cómo luce el A526 con el que apuesta a dar un salto competitivo tras un año difícil.

MDZ Deportes

El Alpine A526, con el que Franco Colapinto competirá en la Fórmula 1 2026, fue presentado en Barcelona.

Instagram @alpinef1team

Alpine dio a conocer el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, en una presentación especial realizada en Barcelona que marcó el inicio de una nueva era para la escudería francesa.

El evento, que tuvo lugar a bordo de un crucero, contó con la presencia de Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen, y sirvió para mostrar por primera vez el diseño del auto, que mantiene la identidad visual del equipo con predominio del rosa y el azul de sus principales patrocinadores.

Un nuevo comienzo para Alpine en 2026

Con motor Mercedes y un desarrollo más extenso en aerodinámica, la escudería francesa apuesta a dejar atrás un 2025 complicado, en el que terminó última en el campeonato de constructores, y a dar un salto de calidad en una temporada que renueva la esperanza de Colapinto en la máxima categoría.

Todas las imágenes del A526

alpine 2026
Así luce el A526 de Franco Colapinto para la F1 2026.

nuevo alpine1
Así luce el nuevo Alpine para la Fórmula 1 2026.

a526 1
Las imágenes del nuevo modelo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

a526 2
Las imágenes del nuevo modelo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

a526 4
Las imágenes del nuevo modelo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

a526 5
Las imágenes del nuevo modelo de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly, las caras del proyecto 2026

colapinto gasly1
La foto oficial de Colapinto y Gasly tras la presentación del nuevo Alpine.

colapinto
Franco Colapinto, piloto titular de Alpine desde el inicio de la temporada.

