Todas las imágenes del nuevo Alpine, la esperanza de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

Finalmente, Alpine mostró cómo luce el A526 con el que apuesta a dar un salto competitivo tras un año difícil.

El Alpine A526, con el que Franco Colapinto competirá en la Fórmula 1 2026, fue presentado en Barcelona.

Alpine dio a conocer el A526, el monoplaza con el que Franco Colapinto competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1, en una presentación especial realizada en Barcelona que marcó el inicio de una nueva era para la escudería francesa.

El evento, que tuvo lugar a bordo de un crucero, contó con la presencia de Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen, y sirvió para mostrar por primera vez el diseño del auto, que mantiene la identidad visual del equipo con predominio del rosa y el azul de sus principales patrocinadores.

Con motor Mercedes y un desarrollo más extenso en aerodinámica, la escudería francesa apuesta a dejar atrás un 2025 complicado, en el que terminó última en el campeonato de constructores, y a dar un salto de calidad en una temporada que renueva la esperanza de Colapinto en la máxima categoría.