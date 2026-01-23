Franco Colapinto celebró el nuevo Alpine y apuntó alto para la F1 2026

El piloto argentino destacó el diseño y el potencial del nuevo monoplaza durante la presentación oficial de Alpine en Barcelona.

En medio de una creciente expectativa por el arranque de la temporada 2026, marcada por una profunda renovación del reglamento técnico, Alpine presentó oficialmente la decoración de su nuevo monoplaza A526 en un evento especial realizado en Barcelona.

Con Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore como protagonistas, la escudería de Enstone dio a conocer el auto que acompañará a sus pilotos durante el próximo campeonato de Fórmula 1. La presentación se desarrolló a bordo de un crucero frente a la costa catalana, donde el argentino buscará sumar sus primeros puntos con el equipo.

“El auto se ve increíble, la consistencia de los colores, el brillo. Creo que los autos lindos siempre van rápido, asique esperamos un rápido auto este año”, expresó Colapinto tras la revelación del modelo.

alpine 2026 Así luce el A526 de Franco Colapinto para la F1 2026. X @alpineclub_esp Confianza plena en el proyecto de Alpine para 2026 El lanzamiento marcó el inicio formal del proyecto 2026 para Alpine, en la antesala de los ensayos de pretemporada que se realizarán a pocos kilómetros de allí. “Gracias a los sponsors, Alpine por la confianza y a los presentes que ayudaron a poner el auto en marcha. Entender el auto mejor es muy importante”, agregó el piloto argentino.