Franco Colapinto celebró el nuevo Alpine y apuntó alto para la F1 2026
El piloto argentino destacó el diseño y el potencial del nuevo monoplaza durante la presentación oficial de Alpine en Barcelona.
En medio de una creciente expectativa por el arranque de la temporada 2026, marcada por una profunda renovación del reglamento técnico, Alpine presentó oficialmente la decoración de su nuevo monoplaza A526 en un evento especial realizado en Barcelona.
Con Franco Colapinto, Pierre Gasly y Flavio Briatore como protagonistas, la escudería de Enstone dio a conocer el auto que acompañará a sus pilotos durante el próximo campeonato de Fórmula 1. La presentación se desarrolló a bordo de un crucero frente a la costa catalana, donde el argentino buscará sumar sus primeros puntos con el equipo.
Te Podría Interesar
“El auto se ve increíble, la consistencia de los colores, el brillo. Creo que los autos lindos siempre van rápido, asique esperamos un rápido auto este año”, expresó Colapinto tras la revelación del modelo.
Confianza plena en el proyecto de Alpine para 2026
El lanzamiento marcó el inicio formal del proyecto 2026 para Alpine, en la antesala de los ensayos de pretemporada que se realizarán a pocos kilómetros de allí. “Gracias a los sponsors, Alpine por la confianza y a los presentes que ayudaron a poner el auto en marcha. Entender el auto mejor es muy importante”, agregó el piloto argentino.
Con un reglamento completamente nuevo, la escudería francesa atraviesa un año clave dentro de la que fue definida como la “mayor transformación técnica” de la Fórmula 1 en tiempos recientes. En ese marco, Flavio Briatore aseguró que “no tienen excusa” para aspirar a mejores resultados y posiciones más altas en la tabla respecto de una exigente temporada 2025.