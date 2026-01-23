¡Es igual! Tras la presentación del nuevo Alpine, estallaron las redes
Con la presencia de Franco Colapinto, Alpine presentó el A526 para la presente temporada de la Fórmula 1. ¿Se parece al anterior?
Alpine presentó el A526 con el que correrá el argentino Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1. La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore, además Steve Nielsen, jefe de escudería.
Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors. Este detalle no pasó desapercibido en las redes, ya que se generó gran expectativa en torno al nuevo diseño de Alpine, pero –según la opinión de los fanáticos en las redes- ¡es igual al anterior!