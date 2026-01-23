¡Al fin! Así luce el nuevo Alpine de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

Alpine dio inicio formal a su proyecto 2026 con un evento especial en Barcelona, a pocos días del comienzo de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrollarán en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Con la presencia de Franco Colapinto, Pierre Gasly la cúpula de Alpine, se reveló como luce el A526:

A526 Alpine presentó oficialmente el A526. Instagram @alpinef1team La escudería realizó la presentación a bordo del crucero MSC World Europa, atracado en la terminal marítima de MSC, como parte del acuerdo comercial que une a Alpine con la compañía desde la temporada pasada.

Se trata de una de las embarcaciones más modernas de la flota, con capacidad para casi nueve mil personas entre pasajeros y tripulación, y fue el escenario elegido para revelar la nueva imagen del A526 en un evento exclusivo.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.

Introducing… A526 pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026



Introducing… A526 pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026 Un estreno especial para Franco Colapinto Para Franco Colapinto, la jornada tiene un significado particular: será la primera vez que participe en la presentación de un equipo de Fórmula 1 como piloto titular y también su debut en un campeonato completo desde la fecha inicial, tras haberse sumado con las temporadas ya iniciadas 2024 y 2025.