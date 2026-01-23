Presenta:
Así luce el A526 de Franco Colapinto para la F1 2026.
¡Al fin! Así luce el nuevo Alpine de Franco Colapinto para la Fórmula 1 2026

Alpine reveló en Barcelona el nuevo monoplaza de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

MDZ Deportes

Alpine dio inicio formal a su proyecto 2026 con un evento especial en Barcelona, a pocos días del comienzo de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, que se desarrollarán en el Circuito de Barcelona-Catalunya. Con la presencia de Franco Colapinto, Pierre Gasly la cúpula de Alpine, se reveló como luce el A526:

Se trata de una de las embarcaciones más modernas de la flota, con capacidad para casi nueve mil personas entre pasajeros y tripulación, y fue el escenario elegido para revelar la nueva imagen del A526 en un evento exclusivo.

Un estreno especial para Franco Colapinto

Para Franco Colapinto, la jornada tiene un significado particular: será la primera vez que participe en la presentación de un equipo de Fórmula 1 como piloto titular y también su debut en un campeonato completo desde la fecha inicial, tras haberse sumado con las temporadas ya iniciadas 2024 y 2025.

La llegada de Franco Colapinto y Pierre Gasly para la exclusiva presentación de Alpine.

¡Comenzó la presentación del nuevo Alpine!

Con el nuevo Alpine de fondo, habla Flavio Briatore

Flavio Briatore en la presentación del nuevo Alpine.

Franco Colapinto y Pierre Gasly hablan en la presentación del nuevo Alpine

Franco Colapinto y Pierre Gasly en la presentación de Alpine.

Pierre Gasly: "El equipo hizo un trabajo fantástico este invierno. Fue un shakedown exitoso"

Franco Colapinto: "Estamos listos".

Franco Colapinto en la presentación de Alpine.

¡La primera imagen del A526!

¡La primera imagen del nuevo Alpine!

Steve Nielsen da detalles del A526

Steve Nielsen durante la presentación de Alpine.

