Alpine sufre una baja sensible mientras Mercedes suma un aliado fuerte

Durante 2026, Alpine no contará con uno de sus socios históricos, que se unirá al proyecto del equipo alemán en la Fórmula 1.

Alpine sufrió una baja significativa en su estructura de apoyos comerciales de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. Microsoft confirmó oficialmente su desvinculación de la escudería francesa luego de alcanzar un acuerdo plurianual con Mercedes, lo que marca un cambio relevante en el mapa de alianzas tecnológicas dentro de la categoría.

La empresa estadounidense había sido socia de Alpine durante un extenso período, iniciado en 2012, y su contrato se extendió hasta el final de 2025. Durante más de una década, el conglomerado tecnológico acompañó el desarrollo del equipo en áreas clave como infraestructura digital, análisis de datos y optimización de procesos en pista y fábrica.

En paralelo, Mercedes anunció que el logo de Microsoft se exhibirá en la toma de aire sobre la cabeza de los pilotos y en los endplates del alerón delantero del F1 W17 recientemente presentado por el equipo alemán, reforzando así una alianza estratégica orientada a potenciar el rendimiento deportivo y tecnológico.

mercedes f1 El logo de Microsoft pasará a verse en el Mercedes F1 W17, marcando el fin de una etapa con Alpine. X @MercedesAMGF1 Un nuevo acuerdo en la Fórmula 1 Según el comunicado oficial, “el servicio Microsoft Azure y sus capacidades de IA ampliarán las actuales capacidades de computación de alto rendimiento y de datos del equipo, tanto en la fábrica como en el circuito, con recursos escalables en la nube y de IA que respaldarán las cargas de trabajo de simulación, el análisis de rendimiento, el modelado de la estrategia de carrera y el análisis transversal entre equipos. La flexibilidad y agilidad de esta plataforma ayudarán a garantizar que los ingenieros y estrategas dispongan de información en tiempo real en los momentos que más importan”.

Together, we’ll turn data into faster insights, smarter decisions and performance where it matters most — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026 Desde Mercedes también destacaron el valor estratégico del acuerdo: “Nuestro deporte está impulsado por quienes lideran a través de la innovación. Estamos encantados de asociarnos con Microsoft, uno de los principales líderes tecnológicos del mundo, cuyo nombre es sinónimo de innovación revolucionaria. Esta asociación también refleja nuestro compromiso de mantenernos a la vanguardia del rendimiento y el progreso. Al poner la tecnología de Microsoft en el centro de cómo operamos como equipo, crearemos información más rápida, una colaboración más inteligente y nuevas formas de trabajar de cara a la próxima generación en la F1”.