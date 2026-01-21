Millones en juego para Alpine: Franco Colapinto y Pierre Gasly ya conocen el piso mínimo para 2026

Alpine ya tiene asegurada una base económica, pero necesita resultados para potenciar su proyecto deportivo.

Franco Colapinto y Pierre Gasly liderarán el proyecto de Alpine en una temporada marcada por el cambio de reglas.

Franco Colapinto y Pierre Gasly ya saben el piso mínimo de millones que le darán a Alpine por la Fórmula 1 en 2026. A medida que se acerca el inicio de la temporada, la escudería francesa empieza a medir no solo sus expectativas deportivas, sino también el efecto económico que tendrá cada resultado en la grilla.

Aunque la Fórmula 1 no publica de manera oficial el detalle de los premios por posiciones, distintos reportes especializados coinciden en un punto clave: el equipo que finaliza último en el Campeonato de Constructores recibe una suma cercana a los 60 millones de euros como ingreso base.

Ese monto garantiza el funcionamiento básico de la estructura, pero dista mucho de ser el objetivo final. Para Alpine, la consigna es clara: subir escalones en la tabla. Cada lugar ganado representa alrededor de 10 millones de euros adicionales, una diferencia que puede modificar por completo el rumbo de un proyecto deportivo.

alpine Alpine ya tiene asegurada una base económica, pero necesita resultados para potenciar su proyecto deportivo. Shutterstock Un botín que se traduce en desarrollo En ese contexto, pasar del décimo al octavo puesto -por ejemplo- implicaría unos 20 millones de euros más en premios, recursos suficientes para financiar o acelerar mejoras clave en el monoplaza a lo largo del campeonato.

Por eso, la tarea de Colapinto y Gasly va mucho más allá de sumar puntos: sus resultados impactarán directamente en la capacidad de Alpine para competir y evolucionar en una temporada marcada por cambios profundos.