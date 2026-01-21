Según un referente de la Fórmula 1, Franco Colapinto es uno de los candidatos al título: el motivo

Un histórico de la Fórmula 1 aseguró que los motores Mercedes marcarán la diferencia con el nuevo reglamento y abrió el juego a sorpresas.

La Fórmula 1 está a las puertas de una transformación profunda por el nuevo reglamento técnico, un escenario que promete modificar muchas cosas. En medio de ese contexto, un protagonista con peso en la categoría dejó una declaración que llamó la atención en el mundo motor y puso un nombre inesperado sobre la mesa, el de Franco Colapinto.

Helmut Marko, quien recientemente se desvinculó de Red Bull, analizó el panorama que se viene y fue categórico al afirmar: “El campeón seguramente sea alguien con un motor Mercedes”. Según su visión, la casa alemana llega mejor posicionada que sus rivales en el desarrollo de la nueva unidad de potencia.

“Creo que están más avanzados que nadie en el desarrollo del motor”, remarcó Marko, aunque también expresó su deseo de que no se repita una brecha tan amplia como en otros ciclos reglamentarios: “Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”.

helmut marko Helmut Marko, recientemente desvinculado de Red Bull, analizó el escenario que se avecina en la Fórmula 1. Shutterstock Alpine acelera en Enstone y Franco Colapinto gana terreno Además del equipo oficial Mercedes, McLaren, Williams y Alpine serán las escuderías que utilizarán sus motores en 2026. Justamente Alpine aparece como uno de los proyectos con mayor margen de crecimiento y, en ese contexto, el nombre de Colapinto comienza a instalarse como una posible sorpresa si el rendimiento acompaña.