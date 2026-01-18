El divertido intercambio en redes entre Franco Colapinto y Checo Pérez: "Viejos son los trapos"

Franco Colapinto subió a Instagram una foto suya de 2016, cuando tenía unos 12 o 13 años, junto a Checo Pérez, quien acusó recibo en los comentarios.

Franco Colapinto se prepara para lo que será una nueva temporada de la Fórmula 1, en la que, de la mano del nuevo auto de Alpine, espera poder tener un mejor desempeño respecto de lo que fue un flojo y frustrante 2025 con la escudería francesa, con la que no pudo sumar puntos.

Y mientras se enfoca en la pretemporada, tiene tiempo también de distenderse en redes sociales. En las últimas horas publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos recordando el 2016 -del que se cumple una década-, en las que se ve al joven piloto pilarense entre sus 12 y 13 años de edad viviendo distintos momentos, la mayoría relacionadas al automovilismo.

El posteo de Colapinto y el comentario de Checo Pérez Posteo Colapinto Checo Pérez Captura @francolapinto Una de las postales lo muestra junto a Sergio "Checo" Pérez, que ya llevaba 5 temporadas en la Máxima y quien fue durante bastante tiempo el único corredor latinoamericano en la categoría, lo que lo convirtió en un auténtico ídolo entre los fanáticos del deporte automotor en todo el continente.

El mexicano, que cumplirá 36 años el próximo lunes 26 de enero y que mantiene una buena relación con el argentino, acusó recibo de la publicación y dejó un divertido comentario: "¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo", escribió junto a un emoji de risas. Debajo, se llenó de respuestas de aficionados que manifestaron su apoyo por el piloto oriundo de Guadalajara.