¡Atento, Franco Colapinto! Alpine ya tendría fecha y sede para el shakedown del A526

Se acorta la espera para ver al nuevo Alpine en acción. El A526 que manejará Colapinto ya tendría día y escenario para su primer rodaje privado.

Alpine comienza a tachar días en el calendario rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y el A526 está cada vez más cerca de salir a pista. Luego de una reprogramación forzada, la escudería francesa ya tendría definida la fecha y el lugar para realizar el shakedown del nuevo monoplaza que manejará Franco Colapinto.

Cuándo y dónde sería el shakedown del A526 de Alpine Según informó el sitio Auto Racer Italia, el primer rodaje del A526 se realizaría el jueves 22 de enero en el circuito de Silverstone. La prueba llegará apenas un día antes de la presentación oficial del auto, prevista para el 23 de enero en Barcelona, y marcará el inicio formal de la actividad en pista para el equipo de Enstone.

silverstone.jpg Silverstone, el "templo de la velocidad" Shutterstock El shakedown estaba previsto originalmente para el 11 de enero en Montmeló, pero una demora de Mercedes en el envío de datos vinculados al motor obligó a Alpine a modificar su planificación. Ante ese escenario, la escudería reorganizó su cronograma y optó por trasladar la prueba inicial al trazado británico.

Una vez cumplido ese primer rodaje, Alpine se enfocará en las pruebas comunitarias extraordinarias, que se desarrollarán en Barcelona entre el 26 y el 30 de enero. Luego llegará el turno de los ensayos de pretemporada en Bahréin, paso previo al inicio formal del campeonato.

Franco Colapinto reapareció en Enstone con un mensaje El video de Franco Colapinto en Enstone Mientras tanto, Franco Colapinto ya retomó su rutina en la fábrica de Alpine. El piloto argentino volvió a Enstone tras pasar las vacaciones en el país y se sumó a los trabajos junto a Pierre Gasly, con foco en el simulador, el ajuste del asiento y distintas tareas de preparación.