A los 80 años, murió Guillermo Salatino, prestigioso periodista deportivo especializado en tenis

El mundo del periodismo deportivo está de luto. Este sábado por el mediodía se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Guillermo Salatino , periodista especializado en el tenis, a sus 80 años tras sufrir un paro cardíaco previo a una operación de cadera que tenía que hacerse en los próximos días, según informó La Nación.

Salatino había celebrado sus 80 años el pasado 21 de septiembre y llevaba décadas ligado a Radio La Red, medio desde el cual siguió de cerca el recorrido de los tenistas argentinos por el circuito internacional. Su última gran cobertura fue en noviembre de 2025, cuando estuvo presente en las finales de la Copa Davis disputadas en Bologna.

Además, durante muchos años fue una de las voces especializadas en tenis del histórico programa Competencia, el ciclo deportivo de mayor audiencia conducido por Víctor Hugo Morales en Radio Continental.

Con una trayectoria que superó las cuatro décadas, el periodista comenzó a despedirse de las coberturas en vivo en 2022. Tal como contó en una entrevista, su retiro definitivo de los torneos se produjo en Wimbledon 2022, marcando el cierre de una etapa emblemática de su carrera.

Guillermo Salatino fue una referencia indiscutida del periodismo tenístico en la Argentina. A lo largo de casi cinco décadas recorrió el circuito internacional, con una presencia constante en los grandes escenarios: asistió a 147 torneos de Grand Slam y se mantuvo siempre cerca de la elite del deporte.

A partir de 1977, Salatino construyó una presencia ininterrumpida en los grandes torneos del calendario: recorrió durante décadas el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. En total, fueron 49 años siguiendo el circuito y 147 Grand Slams cubiertos, con un registro impresionante: 18 Australian Open, 43 ediciones de Roland Garros, 43 de Wimbledon y otras 43 del US Open.

image Guillermo Salatino, un periodista dedicado por y para el tenis. Archivo

Circunstancias ajenas al deporte le impidieron alcanzar la marca simbólica de los 150 torneos. La Guerra de Malvinas, en 1982, y la pandemia de covid fueron los dos episodios que interrumpieron un recorrido histórico dentro del periodismo deportivo argentino.

Esa extensa trayectoria le permitió ser testigo privilegiado de los momentos más trascendentes del tenis y acompañar de primera mano a los protagonistas que marcaron épocas y escribieron páginas inolvidables en la historia del tenis argentino.

El posteo de la AAT por el fallecimiento de Guillermo Salatino

"Hoy es un día triste para todos nosotros: a los 80 años, falleció Guillermo Salatino, un periodista que marcó el camino de muchas generaciones de profesionales y que amplió la cobertura del tenis argentino a todo el mundo. Te vamos a extrañar, Salata. Gracias por difundir nuestro deporte durante casi medio siglo. Desde la AAT enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos", escribió la Asociación Argentina de Tenis (AAT) en X.