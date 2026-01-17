La contundente sentencia de Kevin Lomónaco al hablar de su futuro en Independiente: "Si llega algo que me convenga a mí y al club se..."

Kevin Lomónaco, una de las figuras del equipo de Gustavo Quinteros, fue tajante al hablar de una posible salida del Rey de Copas en este mercado.

Independiente cerró una pretemporada perfecta. Luego de las victorias frente a Alianza Lima por 2-1 y Everton de Viña del Mar por 5-3, el equipo de Gustavo Quinteros se impuso por 2-0 ante Montevideo Wanderers por la Serie Río de la Plata y llega afilado al debut del Torneo Apertura (frente a Estudiantes el próximo viernes en el Libertadores de América a las 20 horas).

Una de las grandes figuras en los primeros tres partidos del 2026 en el Rojo fue Kevin Lomónaco, pieza fundamental en el esquema del DT. El defensor central de 24 años es seguido de cerca por varios clubes del exterior y a pesar de que no tiene nunca oferta en concreta, siempre es consultado sobre a dónde estará dirigido su futuro.

Kevin Lomónaco fue contundente al hablar sobre su futuro en Independiente “Hablé muchas veces esto, yo estoy acá y pienso en Independiente. Tengo que tener la cabeza acá y no pensar en el más allá. Sé la clase de institución en la que estoy y lo grande que es Independiente. Me siento bien con el acompañamiento de la gente. Si llega algo que me convenga a mí y al club se analizará”, sentenció.

En cuanto al análisis de la pretemporada y cómo llegan para el debut, Kevin Lomónaco respondió: "El balance es muy positivo, muy bueno. Lo hicimos muy bien. Estamos muy contentos por el trabajo que realizamos en estos diez días. "Llegamos con confianza al comienzo del torneo. Sabemos que va a ser muy duro y por suerte tenemos el primer partido en casa", expresó.