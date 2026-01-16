Con un doblete de Ávalos, Independiente venció a Montevideo Wanderers por la Serie Río de La Plata

Independiente derrotó 2-0 Montevideo Wanderers , en el parque Alfredo Viera, en su tercer y último partido de la Serie amistosa Río de la Plata. El delantero paraguayo Gabriel Ávalos fue el autor de los dos goles de la noche, a los 2 y 24 minutos del segundo tiempo.

La primera llegada fue de Independiente , a los 5 minutos, con un remate bajo y cruzado del volante Luciano Cabral, desde el costado derecho del área grande, que se fue ancho.

El Rojo volvió a llegar diez minutos después, mediante un remate desde el borde del área de Luciano Cabral exigió una atajada del guardameta José Río, tapando un disparo bajo sobre su poste izquierdo. El rebote le quedó al extremo Walter Mazzantti, aunque el arquero se volvió a imponer.

No hubo más llegadas hasta los dos minutos del complemento, cuando Independiente abrió el marcador. Tras una jugada preparada en un tiro libre desde el costado derecho habilitó al delantero Gabriel Ávalos , que retrocedió dentro del área y definió de volea al primer palo, con un remate bajo y potente que se convirtió en el 1-0.

El equipo de Gustavo Quinteros volvió a llegar a los 13 minutos, con un control y remate alto del delantero Matías Abaldo, que se fue cerca del travesaño.

¡¡QUÉ VOLEA METIÓ EL GOLEADOR!! Golazo de Gabriel Ávalos para el 1-0 de Independiente ante Wanderers. #Serie2026 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UiPVmWYpeN

En 24 minutos del segundo tiempo, luego de un penal por una falta de Río sobre Mazzantti dentro del área, el delantero Gabriel Ávalos convirtió de penal, con un tiro bajo y muy preciso, que entró pegado al palo izquierdo del guardameta uruguayo.

Ávalos facturó por duplicado desde los doce pasos

Gabriel Ávalos no falló y anotó su doblete para el 2-0 de Independiente ante Wanderers Gabriel Ávalos no falló y anotó su doblete para el 2-0 de Independiente ante Wanderers ESPN

El equipo montevideano tuvo su única llegada de peligro a los 33 minutos, cuando el mediocampista Alan García aprovechó una pelota sobre el borde del área grande y sacó un remate de volea muy potente, que se fue cerca del palo izquierdo del arquero Rodrigo Rey.

De esta manera, el Rojo cerró la pretemporada con cuatro triunfos, ante Alianza Lima de Perú, Peñarol de Uruguay, Everton de Chile y el mencionado Montevideo Wanderers, y una igualdad por 1-1 ante el Fénix uruguayo. Su debut en el Torneo Apertura será frente a Estudiantes, como local, el viernes 23 de enero a las 20.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Independiente vs Montevideo Wanderers