Lluvia de goles: Independiente se impuso 5-3 sobre Everton de Chile en un auténtico partidazo

Tras la victoria del sábado sobre Alianza Lima, el Independiente de Gustavo Quinteros ganó también su segundo amistoso de la pretemporada 2026, correspondiente a la Serie Rio de la Plata, por 5-3 frente a Everton de Chile en un auténtico partidazo el Estadio Parque Viera de Montevideo.
El gol de Medina para el 1-0 de Everton
El gol de Mazzanti para el empate de Independiente
El gol de Cabral para el 2-1 de Independiente
El gol de Alfaro para el 2-2
El gol de Ávalos para el 3-2 de Independiente
El gol de Millán para el 4-2 de Independiente
El gol de penal de Martínez para el descuento de Everton
El gol de Pussetto para el 5-3 de Independiente
