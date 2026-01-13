Presenta:

Lluvia de goles: Independiente se impuso 5-3 sobre Everton de Chile en un auténtico partidazo

En su segundo amistoso del año, Independiente venció a Everton de Viña del Mar en Montevideo con los tantos de Mazzanti, Cabral, Ávalos, Millán y Pussetto.

Independiente goleó a Everton en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Tras la victoria del sábado sobre Alianza Lima, el Independiente de Gustavo Quinteros ganó también su segundo amistoso de la pretemporada 2026, correspondiente a la Serie Rio de la Plata, por 5-3 frente a Everton de Chile en un auténtico partidazo el Estadio Parque Viera de Montevideo.

Noticia en construcción...

El gol de Medina para el 1-0 de Everton

El gol de Mazzanti para el empate de Independiente

El gol de Cabral para el 2-1 de Independiente

El gol de Alfaro para el 2-2

El gol de Ávalos para el 3-2 de Independiente

El gol de Millán para el 4-2 de Independiente

El gol de penal de Martínez para el descuento de Everton

El gol de Pussetto para el 5-3 de Independiente

El minuto a minuto de Independiente - Everton

