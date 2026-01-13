Antes del amistoso con Everton, Independiente venció 2-1 a Peñarol en una práctica a puertas cerradas

En un entrenamiento de 50 minutos llevado a cabo en el Campeón del Siglo, Independiente se impuso esta mañana sobre Peñarol.

Independiente está enfocado a pleno en la pretemporada para llegar de la mejor manera posible al inicio del campeonato 2026, en el que se ve obligado a mejorar radicalmente lo hecho en 2025, año en el que no pudo clasifica a ningún certamen internacional y que, pese a un buen primer semestre, quedó muy en deuda en el segundo.

Tras la victoria frente a Alianza Lima del último sábado en el que fue su primer encuentro de preparación y de la Serie Rio de la Plata, este martes por la noche, desde las 21.00, tendrá su segundo compromiso frente a Everton de Viña del Mar. Pero antes de este duelo, jugó esta mañana un amistoso/práctica a puertas cerradas frente a Peñarol.

El gol de Leo Fernández para el 1-0 de Peñarol Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2011069895791034649?s=20&partner=&hide_thread=false Final de los primeros 25’.



Peñarol 1-0 Independiente



17’ Leo Fernández. pic.twitter.com/WdaiGJr9mt — PEÑAROL (@OficialCAP) January 13, 2026 El partido, que se llevó a cabo en el Campeón del Siglo, fue de 50 minutos, dividido en dos tiempos de 25, y el Rojo se impuso por 2-1. El Manya había comenzado arriba con un tanto de Leo Fernández a los 17' de la primera mitad, pero los de Avellaneda lograrían reponerse y darlo vuelta en la segunda.

El gol de Fedorco para el empate de Independiente Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2011079188199973233&partner=&hide_thread=false El gol de Fedorco para el empate parcial ante Peñarol #TodoRojo pic.twitter.com/9rXgXiGpXJ — C. A. Independiente (@Independiente) January 13, 2026 Con tantos de Juan Manuel Fedorco, que anotó el empate parcial, e Ignacio Malcorra, que metió su primer gol (no oficial) como jugador del Rey de Copas, el equipo de Gustavo Quinteros se quedó con un triunfo que, si bien se trató de un entrenamiento, le permitió probar a una buena cantidad de futbolistas y frente a uno de los equipos más grandes del continente, como es el Mirasol.