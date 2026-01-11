El fulminante mensaje de Gustavo Quinteros a Javier Ruiz, en pleno conflicto con Independiente: "Que ni vengan"

Gustavo Quinteros lamentó la situación de Javier Ruiz, quien avisó que quiere irse de Independente, y bajó línea sobre los jugadores que quiere en su equipo.

Independiente arrancó el año con el pie derecho al vencer 2-1 a Alianza Lima en el primer amistoso de pretemporada, que se disputó en Montevideo por la Serie Río de la Plata. Previo al match, Gustavo Quinteros se refirió a una situación que se llevó todos los focos en los últimos días: el conflicto por Javier Ruiz.

Tras un gran paso a préstamo por Barracas Central, el talentoso extremo de 19 años fue repescado en este mercado de pases ante la insistencia del ex DT de Vélez de contar con él de cara a 2026. Sin embargo, en la vuelta a los entrenamientos el futbolista se plantó y tomó la decisión de no jugar más en el Rojo por distintos motivos (entre ellos, una deuda de hace meses que la institución no le pagó en su totalidad).

Gustavo Quinteros, contundente sobre la situación de Javier Ruiz "Nosotros lo analizamos muy bien y, para la forma del jugador que queremos y tenemos, hubiese sido un jugador importante para nosotros, pero la decisión del jugador es otra y nosotros seguiremos adelante con el plantel que tenemos", lamentó Quinteros en primera instancia.

Además, en diálogo con ESPN, el entrenador de 60 años contó que tuvo más de una charla con Ruiz para torcer su postura, aunque no hubo manera. "Yo hablé dos veces con él y siempre traté de convencerlo para que se quede. Pero lo que yo espero siempre es que el jugador tenga la ilusión y las ganas de quedarse y de jugar", subrayó.

Gustavo Quinteros fue categórico sobre Javier Ruiz, en pleno conflicto con Independiente. Gustavo Quinteros fue categórico sobre Javier Ruiz, en pleno conflicto con Independiente. Video: ESPN A modo de cierre, Quinteros explicó el perfil de jugador que busca para su equipo, con un mensaje contundente para el ex Barracas: "A todos los que yo trato de incorporar o de traer al equipo, trato de escucharlos, siempre hablo con ellos, y lo primero que quiero es que ellos se pongan a disposición y puedan tener las ganas y la motivación y la alegría de venir a Independiente. Si no es así, prefiero que no vengan".