Conmoción por el testimonio de un exfutbolista con pasado en Chelsea sobre su estado de salud: "Me quedan unos días"

Lamisha Musonda , exfutbolista belga con pasado en las categorías formativas del Chelsea , compartió en las últimas horas un mensaje público que generó impacto en el mundo del fútbol. A través de sus redes sociales, dio a conocer la gravedad de su estado de salud y la etapa personal que enfrenta.

“Mi salud está en una condición crítica y ahora solo estoy luchando por seguir con vida”, escribió Musonda , en una publicación que rápidamente se viralizó y despertó reacciones de preocupación y solidaridad.

El ex mediocampista, formado en Anderlecht y con participación en la Reserva del club inglés entre 2012 y 2014, reapareció en el espacio público tras un largo período sin actividad en redes, con un texto cargado de reflexión y emotividad.

“La vida tiene muchos altibajos y nadie conoce realmente el dolor que uno atraviesa. Estos últimos años han sido difíciles y agotadores para mí”, expresó al referirse al proceso que atravesó fuera de las canchas.

El mensaje de Lamisha Musonda, con pasado en Chelsea, que generó preocupación en el ambiente del fútbol.

En el mismo mensaje, el belga agregó: “Mientras tomo consciencia que solo me quedan unos pocos días, también me doy cuenta de que tuve a muchas personas a mi lado y siempre voy a valorar esos recuerdos. La vida es dura, pero la vista es hermosa”. La publicación cerró con una afirmación que marcó el tono de su mensaje: “No voy a rendirme hasta que llegue mi último aliento”.

Lamisha Musonda messi Lamisha Musonda tiene fijada en su cuenta de Instagram una foto con Lionel Messi. Instagram @lamishamusonda

Apoyo del ambiente del fútbol y palabras finales

La publicación generó una rápida respuesta del ambiente futbolístico. Aficionados y ex compañeros manifestaron su respaldo, entre ellos Matías Suárez, quien escribió: “Vamos hermano, fuerzas, que tú eres un luchador”. También Romelu Lukaku se sumó con un mensaje de aliento: “Coraje Lamisha. Estamos con ustedes”.

Posteriormente, Musonda volvió a comunicarse para agradecer el acompañamiento recibido. “Quiero que me recuerden como alguien que no se dejó llevar por los elogios, sino por las buenas personas que conocí en el camino… Por ellos lucho y me mantengo fuerte. Ganemos cada día, uno a la vez”, señaló.

Tras su salida del Chelsea, el exfutbolista continuó su carrera en clubes como Mechelen y luego tuvo pasos por el ascenso español con Llagostera y Palamós. Sin mayor continuidad en las selecciones juveniles de Bélgica y lejos de la exposición mediática, concluyó su carrera profesional en el fútbol africano.