Luis Zubeldía fue operado del corazón: cómo se encuentra y cuándo podrá volver a dirigir

Luis Zubeldía , entrenador argentino al frente del Fluminense , fue intervenido quirúrgicamente este sábado mediante una angioplastia con colocación de stent y deberá permanecer alejado de sus funciones durante al menos un par de semanas, según informó oficialmente el club de Río de Janeiro.

El inconveniente de salud del director técnico se conoció el viernes , aunque la institución brasileña evitó brindar precisiones sobre el cuadro clínico. De acuerdo con la información difundida, el problema habría sido detectado durante un control médico de rutina.

En la previa, Fluminense había comunicado que el procedimiento cardiovascular estaba programado para este sábado y aclaró que, en caso de requerir tratamiento posterior, Zubeldía debería guardar reposo por un período inicial de siete días. Incluso, se contemplaba la posibilidad de que retomara rápidamente el mando de los entrenamientos.

Sin embargo, luego de la operación , el escenario cambió. El club confirmó que el entrenador no regresará de inmediato a la actividad y que el tiempo de recuperación será mayor al que se había estimado inicialmente.

"La intervención fue un éxito, pero se prevé que su reincorporación al trabajo se retrase hasta 15 días", publicó Fluminense a través de sus redes sociales, llevando tranquilidad sobre el estado general del técnico, aunque marcando cautela respecto a su vuelta.

Ausencia en el debut

De esta manera, Zubeldía, de 44 años, no podrá dirigir las prácticas ni estar en el banco de suplentes en el debut del Tricolor en el Campeonato Carioca, previsto para el próximo miércoles frente a Madureira.

El entrenador argentino llegó a Fluminense en septiembre del año pasado, luego de su paso por São Paulo, y había liderado los primeros entrenamientos de la pretemporada 2026, ya con algunos de los refuerzos incorporados, como el lateral Guilherme Arana, proveniente del Atlético Mineiro.

A lo largo de su carrera, Zubeldía dirigió a Lanús y Racing en Argentina; Liga de Quito y Barcelona de Ecuador; Cerro Porteño de Paraguay; Santos Laguna de México; Independiente Medellín de Colombia y Deportivo Alavés de España, consolidando una extensa trayectoria en el fútbol internacional.