Preocupación en Fluminense: Luis Zubeldía será sometido a una cirugía cardiovascular

Fluminense comunicó oficialmente que Luis Zubeldía será sometido a una intervención cardiovascular, una noticia que generó impacto en el club carioca en plena preparación para el inicio de la temporada. El procedimiento obligará al entrenador argentino a alejarse temporalmente de la actividad.

Según detalló la institución, la operación está prevista para este sábado 10 de enero, aunque todavía no existe una fecha concreta para su regreso a la dirección técnica. El cuerpo médico evaluará su evolución una vez finalizada la cirugía para determinar los próximos pasos.

En ese marco, el panorama se mantiene abierto. Existe una posibilidad favorable que permitiría a Zubeldía reincorporarse rápidamente a los entrenamientos, mientras que otro escenario más conservador contempla un período de reposo cercano a una semana, si así lo consideran los especialistas.

O técnico Luis Zubeldía será submetido a um procedimento cardiovascular neste sábado (10/01). Caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias. Se não houver decisão médica nesse sentido, ele voltará ao comando dos… pic.twitter.com/wpG9MmZ3D1

La situación se da en un momento sensible del calendario de Fluminense . El equipo se encuentra a pocos días de su debut oficial en el Campeonato Carioca, previsto para el próximo miércoles frente a Madureirase, lo que genera dudas sobre quién ocupará el banco de suplentes en ese compromiso.

Más allá del contexto deportivo, en el club dejaron en claro que la salud del entrenador es la prioridad, por encima de cualquier planificación futbolística. Por ese motivo, la pretemporada y los compromisos inmediatos quedarán supeditados a la evolución médica del DT.

zubeldia1 Luis Zubeldía deberá operarse y su continuidad inmediata en Fluminense es incierta. Instagram @fluminensefc

Balance positivo en los primeros meses de Luis Zubeldía como DT

Zubeldía atraviesa su primera pretemporada completa al frente del Tricolor, tras asumir en septiembre pasado luego de la salida de Renato Gaucho, quien dejó el cargo tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Desde su llegada, el impacto del entrenador argentino fue inmediato. En 16 partidos oficiales, Fluminense obtuvo 10 triunfos, tres empates y solo tres derrotas, una racha que le permitió clasificarse a la Copa Libertadores y renovar la ilusión de los hinchas de cara a la temporada 2026.

Una vez finalizada la intervención quirúrgica, el club emitirá un nuevo parte médico para precisar los tiempos de recuperación y definir si Zubeldía podrá estar presente en el estreno oficial o si la conducción quedará, de manera transitoria, en manos de sus colaboradores.