Tras caerse su negociación con Inter, Luis Zubeldía fue anunciado como DT de otro grande de Brasil
Luis Zubeldía fue oficializado como nuevo DT de Fluminense. El argentino firmó hasta 2026, después de que Renato Gaúcho renunciara por la eliminación con Lanús.
Fluminense sorprendió este jueves al anunciar la llegada de Luis Zubeldía como su nuevo director técnico. El exentrenador de Sao Paulo firmó contrato hasta fines de 2026 y ocupará el lugar que dejó vacante Renato Gaúcho, quien renunció luego de la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana a manos de Lanús.
El Tricolor se movió rápido: apenas un día después de la salida de Renato, el club carioca cerró a Zubeldía, que en los últimos días había estado muy cerca de dirigir a Internacional de Porto Alegre, aunque esa negociación se frustró cuando el Colorado eligió a Ramón Díaz como su nuevo DT.
Luis Zubeldía firmó con Fluminense hasta 2026
El argentino, de 43 años, tuvo su última experiencia en Sao Paulo, donde dirigió 85 partidos con un balance de 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Bajo su mando, el equipo consiguió una de las mejores fases de grupos en la Libertadores, pero un mal arranque en el Brasileirao lo dejó fuera del cargo en junio.
Mientras tanto, Fluminense enfrentará el clásico del domingo ante Botafogo con Marcão como interino. Luego, Zubeldía asumirá de manera oficial en busca de darle un nuevo impulso a un equipo golpeado tras la caída internacional.
Con este paso, el DT argentino suma un nuevo capítulo en Brasil y afronta uno de los desafíos más grandes de su carrera en un club con fuerte exigencia y tradición.