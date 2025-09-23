Tras su salida del San Pablo, Luis Zubeldía está a un paso de dirigir a otro grande de Brasil

Luego de su paso por San Pablo y de haber estado en los planes del Rojo, Zubeldía llegó a un acuerdo para dirigir a un club que ganó todos los títulos internacionales.

Tras el interés de Independiente, Luis Zubeldía sería el DT de un equipo importante de Brasil.

El exentrenador de Racing, Luis Zubeldia, está a un paso de tomar las riendas del Inter de Porto Alegre de Brasil tras haber renunciado al cargo en San Pablo en junio.

Tras un año y dos meses al mando del Tricolor paulista, el entrenador argentino dejó el cargo en junio de este año luego de 85 partidos dirigidos con 38 victorias, 27 empates y 20 derrotas. Al momento de su renuncia, San Pablo estaba comprometido con el descenso y Zubeldia renunció al perder 2-1 con el Vasco da Gama.

Luis Zubeldía volvería a dirigir en el fútbol brasileño

Luego de haber quedado eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores de América con el Flamengo, el Internacional de Porto Alegre avanzó en un acuerdo con el entrenador argentino para afrontar las 15 fechas restantes del Brasileirao donde el equipo gaúcho se encuentra en el decimotercer lugar, a un punto de la zona de Copa Sudamericana y a cinco del descenso.

El presidente Alessandro Barcellos y el director deportivo argentino del club, Andrés D'Alessandro, pretenden que el entrenador asuma en lo pronto y debute el sábado ante Juventude en el estadio Alfredo Jaconi por la fecha 25 del Brasileirao.