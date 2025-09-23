River sacó pecho por ser el único club argentino con dos ganadores del Balón de Oro: quiénes son
River no dejó pasar la gala del Balón de Oro y se jactó en redes de ser el único club argentino en formar a dos campeones del premio más prestigioso.
El lunes pasado, en la ceremonia del Balón de Oro, el gran protagonista fue Ousmane Dembélé. Sin embargo, en Argentina la noticia tuvo un capítulo aparte con la publicación de River Plate, que no se quiso quedar afuera y marcó la diferencia.
El Millonario sacó pecho en sus redes globales y destacó que es el único club argentino en haber formado a dos ganadores de este galardón: Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori. Ambos surgieron en Núñez, debutaron en Primera y después dejaron huella en Europa.
River Plate sacó chapa por Alfredo Di Stéfano y el Cabezón Sívori
A través de un posteo, River remarcó: “En el día de la entrega del Balón de Oro, recordamos a todos los nominados criados en la cantera de River Plate”. El mensaje fue acompañado por una imagen de Di Stéfano y Sívori, símbolos de una época dorada del club.
Di Stéfano levantó el Balón de Oro en 1957 y 1959, mientras que Sívori lo conquistó en 1961. Además, el club repasó a todos sus canteranos que alguna vez fueron nominados: Hernán Crespo, Radamel Falcao García, Pablo Aimar, Javier Mascherano, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Julián Álvarez, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín, todos ellos considerados entre los mejores del mundo en distintas épocas.
En Núñez todavía se enorgullecen de aquellos números: Di Stéfano jugó 75 partidos, convirtió 55 goles y ganó tres títulos con la Banda Roja entre 1945 y 1949. Por su parte, Sívori disputó 63 encuentros, marcó 29 tantos y también levantó tres títulos antes de brillar en la Juventus y el Napoli.