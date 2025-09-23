River sacó pecho por ser el único club argentino con dos ganadores del Balón de Oro: quiénes son

River no dejó pasar la gala del Balón de Oro y se jactó en redes de ser el único club argentino en formar a dos campeones del premio más prestigioso.

El Millonario se jactó de quienes conquistaron el premio y también mencionó a todos los que fueron nominados al Balón de Oro. Foto: archivo

El lunes pasado, en la ceremonia del Balón de Oro, el gran protagonista fue Ousmane Dembélé. Sin embargo, en Argentina la noticia tuvo un capítulo aparte con la publicación de River Plate, que no se quiso quedar afuera y marcó la diferencia.

El Millonario sacó pecho en sus redes globales y destacó que es el único club argentino en haber formado a dos ganadores de este galardón: Alfredo Di Stéfano y Enrique Omar Sívori. Ambos surgieron en Núñez, debutaron en Primera y después dejaron huella en Europa.

River Plate sacó chapa por Alfredo Di Stéfano y el Cabezón Sívori Di Stéfano y Sivori balones de oro

A través de un posteo, River remarcó: “En el día de la entrega del Balón de Oro, recordamos a todos los nominados criados en la cantera de River Plate”. El mensaje fue acompañado por una imagen de Di Stéfano y Sívori, símbolos de una época dorada del club.

Di Stéfano levantó el Balón de Oro en 1957 y 1959, mientras que Sívori lo conquistó en 1961. Además, el club repasó a todos sus canteranos que alguna vez fueron nominados: Hernán Crespo, Radamel Falcao García, Pablo Aimar, Javier Mascherano, Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Julián Álvarez, Javier Saviola y Gonzalo Higuaín, todos ellos considerados entre los mejores del mundo en distintas épocas.