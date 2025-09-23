El papelón del padre de Lamine Yamal en el Balón de Oro: qué gritó justo antes de que Ronaldinho anunciara a Dembelé

Mounir Nasraoui, papá de Lamine Yamal, protagonizó un vergonzoso momento segundos antes de que el Mosquito fuera anunciado como el ganador.

El papelón del papá de Lamine Yamal segundos antes de que Ronaldinho anunciara a Dembelé como el ganador.

Ousmane Dembelé fue galardonado con el Balón de Oro 2025 el pasado lunes por la tarde en el Thatre Chateau de París al imponerse ante Lamine Yamal, Vitinha, Salah y Raphinha en la votación. De esta manera conquistó por primera vez el trofeo que otorga la revista France Football al mejor jugador del año.

El Mosquito tuvo una gran temporada en el PSG donde ganó la Champions y fue elegido el mejor jugador del torneo, la Ligue 1 (fue goleador) y Copa de Francia, y también alcanzó la final del Mundial de Clubes donde cayeron por 3-0 ante el Chelsea en la final. Por su parte, el crack español de 18 años que quedó segundo también hizo méritos para quedarse con el galardón al conquistar la Liga de España, la Copa del Rey y la Supercopa de España con el Barcelona.

Dembelé Balón de Oro 2025 Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro. @ballondor

Como suele suceder en cada ceremonia del Balón de Oro, la revista francesa designa a un histórico futbolista para que entregue el premio al ganador y en esta ocasión el elegido fue Ronaldinho. El crack brasileño recibió el sobre y le puso suspenso a la hora de decir el ganador. Sin embargo, en vez de que haya silencio a modo de respeto para todos los futbolistas y presentes, esta vez hubo un murmullo de fondo protagonizado por Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal.

El papelón del papá de Lamine Yamal en el Balón de Oro El papá de la estrella del Barca no tuvo ningún tipo de escrúpulo a la hora de manifestar quien consideraba que tenía que ser el ganador: “Lamine Yamal, para bien o para mal”, fue lo que comenzó a cantar segundos antes de revelar que Ousmane Dembelé fue elegido como el nuevo mejor jugador del mundo.