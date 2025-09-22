Balón de Oro 2025: Luis Enrique, Lamine Yamal y Donnarumma, entre los grandes ganadores

La gala del Balón de Oro 2025 en el Théâtre du Châtelet de París dejó grandes definiciones . Uno de los momentos más esperados fue la entrega del Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador, que recayó en Luis Enrique , actual técnico del París Saint Germain.

El entrenador asturiano, de 55 años, no estuvo presente en la ceremonia debido a que su equipo disputaba un partido liguero aplazado contra el Olympique de Marsella. Aun así, había adelantado que no pensaba asistir por su rechazo a los galardones individuales. Este es el segundo premio de su carrera en esta categoría, tras haber sido distinguido también en 2015 cuando dirigía al Barcelona.

El talento joven también tuvo su lugar en París con el Trofeo Kopa al mejor jugador sub-21, que fue para Lamine Yamal , delantero del Barcelona. El futbolista de 18 años recibió el premio de manos de Raphael Varane y se convirtió en bicampeón del galardón, tras haberlo obtenido en 2024.

Yamal fue decisivo en la última temporada del club catalán, contribuyendo a la conquista de LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España. Además, brilló con la selección española. Con este reconocimiento, se consolida como una de las grandes promesas del mundo.

Donnarumma, mejor arquero del mundo

El arco también tuvo su premio especial con la entrega del Trofeo Lev Yashin. El italiano Gianluigi Donnarumma, figura del PSG, fue distinguido como mejor arquero del mundo tras una temporada brillante bajo los tres palos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ballondor/status/1970215282367996065&partner=&hide_thread=false Gianluigi Donnarumma speech after winning the 2025 Men's Yachine Trophy#ballondor pic.twitter.com/hJODAiM6gP — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En la rama femenina, la guardameta inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, fue reconocida como la mejor portera de 2025.

Cómo quedó el Dibu Martínez

En este rubro, el campeón del mundo con Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, no logró meterse en la terna final y concluyó en la octava posición del ranking de arqueros. Aunque no repitió el impacto de las dos temporadas anteriores en las que alzó el Trofeo Yashin, sigue considerado entre los mejores guardametas del planeta.