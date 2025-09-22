Balón de Oro 2025: emotivo homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva en París

La velada del Balón de Oro 2025, celebrada en el Théâtre du Châtelet de París, tuvo un momento de profunda emoción con el recuerdo de Diogo Jota , futbolista portugués que perdió la vida en un accidente automovilístico a principios de julio .

Durante la ceremonia, las pantallas del escenario proyectaron imágenes del delantero y también de su hermano André Silva , quien falleció en el mismo accidente de tránsito.

“Queremos decirle a toda su familia que sentimos mucho su pérdida, a la familia de los hermanos Jota ”, expresaron los presentadores de la gala en París. Inmediatamente, el público respondió con un aplauso conmovedor que resonó en todo el recinto.

El accidente ocurrió en una carretera del noreste de España. Según informes de las autoridades y testigos, el vehículo en el que viajaban quedó envuelto en llamas, posiblemente tras el estallido de una llanta que provocó que el automóvil se saliera de la autopista.

La selección de Portugal, el Liverpool y los clubes donde jugaron ambos futbolistas rindieron homenajes en su memoria. Uno de los momentos más recordados fue la interpretación de You’ll Never Walk Alone en Anfield durante un partido entre los Reds y el Bournemouth, donde la afición despidió a uno de sus ídolos.

Un recuerdo imborrable en el Balón de Oro

Los organizadores de la gala decidieron rendir tributo a Jota en uno de los momentos más conmovedores del del Balón de Oro, premiación que reconoce a los mejores futbolistas del mundo. Los aplausos acompañaron las últimas imágenes de Diogo Jota y André Silva en el escenario: más allá de los premios, hubo lugar para la memoria y el respeto por quienes dejaron huella dentro y fuera del campo.