Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025: cómo quedaron las posiciones finales
Ousmane Dembelé le ganó la pulseada a Lamine Yamal y fue premiado tras una temporada histórica con el PSG, en la que brilló como máxima figura del equipo.
Ousmane Dembele se quedó con el trofeo de la 69° edición del Balón de Oro en la ceremonia que celebra la revista France Football y que galardona al mejor jugador de la temporada 2024/25. En el camino final superó a Lamine Yamal del Barcelona y ganador del Trofeo Kopa y Vitinha su compañero de equipo quien completó el podio.
El jugador francés tuvo una temporada magnífica en el PSG en el que consiguió el triplete y la primera Champions League del conjunto parisino, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.
Ousmane Dembélé ganó su primer Balón de Oro
La gala se desarrolló en el Théâtre du Châtelet y desde temprano se fueron revelando los nombres que integran la lista de los mejores futbolistas del año. Dos campeones del mundo con la Selección argentina conocieron su ubicación en el ranking: Lautaro Martínez quedó 20°, mientras que Alexis Mac Allister finalizó en el puesto 22. Mientras que el Dibu Martínez perdió en la categoría al mejor arquero del mundo. El arquero argentino había ganado el Trofeo Lev Yashin los últimos dos años. Esta vez, quedó en manos de Donnarumma.
Las posiciones finales del Balón de Oro 2025 masculino
1. Ousmane Dembelé
2. Lamine Yamal
3. Vitinha
4. Mohamed Salah
5. Raphinha
6. Achraf Hakimi
7. Kylian Mbappé
8. Cole Palmer
9. Gianlugi Donnarumma
10. Nuno Méndez
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Désiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinícius Júnior
17. Rober Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
Lamine Yamal, otra vez se quedó con el Premio Kopa
Por segundo año consecutivo, el delantero del Barcelona se quedó con el galardón al mejor jugador sub 21 de la temporada. Es el primero en conseguirlo dos veces consecutivas.
Vicky López ganó el Premio Kopa femenino
La jugadora del Barcelona de 19 años obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.
Sarina Wiegman, ganadora del Premio Johan Cruyff femenino
La entrenadora de la Inglaterra campeona de la Euro 2025 se quedó con el galardón a la mejor DT del planeta.
Luis Enrique ganó el Premio Johan Cruyff
El DT español, que consiguió el triplete con el PSG, se adueñó del trofeo al mejor DT de la temporada.
Hannah Hampton se adueñó del Premio Yashin
La arquera del Chelsea fue elegida la mejor arquera de la temporada en el fútbol femenino.
Gianluigi Donnarumma se quedó con el Premio Yashin
El italiano, premiado por lo hecho en el PSG, ganó esta distinción por sobre Dibu Martínez, que lo había ganado las últimas dos temporadas.
Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, ganadores del Premio Gerd Muller
Ewa Pajor y Viktor Gyökeres fueron distinguidos con el Premio Gerd Müller por ser los máximos goleadores de la temporada 2024/25. La delantera del Barcelona y el atacante del Arsenal (reconocido por su campaña en el Sporting Lisboa) se quedaron con el galardón.
Arsenal, elegido mejor club femenino del año
Las campeonas de la Champions League recibieron el premio al mejor equipo de la temporada.
PSG, mejor equipo masculino del año
El conjunto francés se llevó el premio tras una temporada perfecta en la que conquistó Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.
La Fundación Xana recibió el Premio Sócrates
La organización creada por Luis Enrique fue distinguida por su labor humanitaria y social, brindando asistencia y acompañamiento a niños y jóvenes con enfermedades graves y a sus familias.
Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro femenino
La estrella del Barcelona se quedó con el premio por tercera vez consecutiva. El segundo lugar fue para Mariona Caldentey, del Arsenal.