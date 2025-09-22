Ousmane Dembelé ganó el Balón de Oro 2025: cómo quedaron las posiciones finales

Ousmane Dembele se quedó con el trofeo de la 69° edición del Balón de Oro en la ceremonia que celebra la revista France Football y que galardona al mejor jugador de la temporada 2024/25. En el camino final superó a Lamine Yamal del Barcelona y ganador del Trofeo Kopa y Vitinha su compañero de equipo quien completó el podio.

El jugador francés tuvo una temporada magnífica en el PSG en el que consiguió el triplete y la primera Champions League del conjunto parisino, además de la Ligue 1 y la Copa de Francia.

La gala se desarrolló en el Théâtre du Châtelet y desde temprano se fueron revelando los nombres que integran la lista de los mejores futbolistas del año. Dos campeones del mundo con la Selección argentina conocieron su ubicación en el ranking: Lautaro Martínez quedó 20°, mientras que Alexis Mac Allister finalizó en el puesto 22. Mientras que el Dibu Martínez perdió en la categoría al mejor arquero del mundo. El arquero argentino había ganado el Trofeo Lev Yashin los últimos dos años. Esta vez, quedó en manos de Donnarumma.

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Mohamed Salah

5. Raphinha

6. Achraf Hakimi

7. Kylian Mbappé

8. Cole Palmer

9. Gianlugi Donnarumma

10. Nuno Méndez

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

16. Vinícius Júnior

17. Rober Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Lamine Yamal, otra vez se quedó con el Premio Kopa

Por segundo año consecutivo, el delantero del Barcelona se quedó con el galardón al mejor jugador sub 21 de la temporada. Es el primero en conseguirlo dos veces consecutivas.

Vicky López ganó el Premio Kopa femenino

Vicky, guanyadora del . El demà és blaugrana.

— FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 22, 2025

La jugadora del Barcelona de 19 años obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.

Sarina Wiegman, ganadora del Premio Johan Cruyff femenino

La entrenadora de la Inglaterra campeona de la Euro 2025 se quedó con el galardón a la mejor DT del planeta.

Luis Enrique ganó el Premio Johan Cruyff

El DT español, que consiguió el triplete con el PSG, se adueñó del trofeo al mejor DT de la temporada.

Hannah Hampton se adueñó del Premio Yashin

HANNAH HAMPTON IS THE 2025 WOMEN'S YACHINE TROPHY WINNER! — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

La arquera del Chelsea fue elegida la mejor arquera de la temporada en el fútbol femenino.

Gianluigi Donnarumma se quedó con el Premio Yashin

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El italiano, premiado por lo hecho en el PSG, ganó esta distinción por sobre Dibu Martínez, que lo había ganado las últimas dos temporadas.

Ewa Pajor y Viktor Gyokeres, ganadores del Premio Gerd Muller

Ewa Pajor y Viktor Gyökeres fueron distinguidos con el Premio Gerd Müller por ser los máximos goleadores de la temporada 2024/25. La delantera del Barcelona y el atacante del Arsenal (reconocido por su campaña en el Sporting Lisboa) se quedaron con el galardón.

Arsenal, elegido mejor club femenino del año

Las campeonas de la Champions League recibieron el premio al mejor equipo de la temporada.

PSG, mejor equipo masculino del año

El conjunto francés se llevó el premio tras una temporada perfecta en la que conquistó Ligue 1, Copa de Francia y Champions League.

La Fundación Xana recibió el Premio Sócrates

La organización creada por Luis Enrique fue distinguida por su labor humanitaria y social, brindando asistencia y acompañamiento a niños y jóvenes con enfermedades graves y a sus familias.

Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro femenino

AITANA BONMATI IS THE 2025 WOMEN'S BALLON D'OR! — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

La estrella del Barcelona se quedó con el premio por tercera vez consecutiva. El segundo lugar fue para Mariona Caldentey, del Arsenal.