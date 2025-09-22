La reacción de Lamine Yamal al perder el Balón de Oro y el discurso de Dembelé ¡con la barra del PSG cantando!
Ousmane Dembelé se quedó con el Balón de Oro 2025 y Lamine Yamal, que era el favorito a ganarlo, no pudo ocultar su desilusión.
Este lunes se entregó en París el Balón de Oro 2025 al mejor futbolista del mundo durante la última temporada. Los dos máximos favoritos eran Lamine Yamal y Ousmane Dembelé. Y si bien la mayoría apuntaba a que lo ganaría el joven crack del Barcelona, se lo terminó quedando sorpresivamente el hombre del París Saint-Germain.
El legendario Ronaldinho fue el encargado de anunciar al ganador y entregar el galardón. Por supuesto, todas las cámaras estaban atentas a los dos principales ternados. Una vez que el astro brasileño nombró al delantero francés, todo el salón, abarrotado de espectadores parisinos, estalló de alegría.
Ronaldinho le entregó el Balón de Oro a Dembelé
Mientras el público presente coreaba el nombre del Mosquito y este saludaba a su madre y otras personas que tenía alrededor, se pudo ver cómo Yamal, que estaba a su lado, miraba de un lado a otro con una clara expresión de desilusión y bronca, puesto que estaba muy confiado de que iba a ser premiado esta jornada.
"Es increíble lo que acaba de pasarme. No tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG", comenzó su discurso Dembelé desde el estrado, quien coronó una temporada de ensueño, en la que ganó Liga, Copa y Champions, con el Balón de Oro máximo trofeo individual del fútbol internacional. "He vivido grandes cosas, estoy un poco nervioso, no es fácil. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional", agregó en el mismo sentido.
Finalmente, tras agradecer a sus compañeros de equipo, su club y demás personalidades que lo acompañaron en el ámbito deportivo, no pudo contener la emoción al hablar de su familia: "A mi madre, quiero agradecerte. Siempre has estado ahí para mí, mamá. A mi familia: hemos vivido tantas cosas juntos. Lo hemos vivido todo. Siempre estaremos juntos", resaltó al tiempo que se secaba las lágrimas, para luego fundirse en un abrazo con su madre.