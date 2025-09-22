En vivo: las posiciones finales del Balón de Oro 2025, ¿dónde quedaron Lautaro Martínez y Mac Allister?
Se entregan los premios más prestigiosos del fútbol mundial y ya se conocieron algunas posiciones del ranking. Dibu Martínez espera por el premio Yashin.
La 69° edición del Balón de Oro ya comenzó a dejar definiciones desde París. Dos campeones del mundo con la Selección argentina conocieron su ubicación en el ranking: Lautaro Martínez quedó 20°, mientras que Alexis Mac Allister finalizó en el puesto 22.
La gala se desarrolla en el Théâtre du Châtelet y desde temprano se van revelando los nombres que integran la lista de los mejores futbolistas del año. Entre los argentinos todavía queda expectante Emiliano “Dibu” Martínez, quien pelea por el Trofeo Yashin al mejor arquero.
La gran incógnita está puesta en quién levantará el Balón de Oro masculino. A diferencia de otras ediciones, no hay un candidato excluyente y todo parece más abierto que nunca. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Vitinha son algunos de los nombres que aparecen como máximos favoritos.
En la rama femenina, el protagonismo vuelve a ser español. Aitana Bonmatí buscará repetir lo conseguido en 2023 y 2024, aunque Alexia Putellas y Mariona Caldentey también figuran entre las grandes candidatas a quedarse con el galardón.
Más allá del premio principal, la ceremonia de este lunes también entregará otros reconocimientos de peso como el Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista sub-21, y la confirmación del ranking completo de los 30 nominados masculinos.
Las posiciones finales del Balón de Oro 2025 masculino
11. Pedri
12. Khvicha Kvaratskhelia
13. Harry Kane
14. Désiré Doué
15. Viktor Gyökeres
16. Vinícius Júnior
17. Rober Lewandowski
18. Scott McTominay
19. Joao Neves
20. Lautaro Martínez
21. Serhou Guirassy
22. Alexis Mac Allister
23. Jude Bellingham
24. Fabian Ruiz
25. Denzel Dumfries
26. Erling Haaland
27. Declan Rice
28. Virgil van Dijk
29. Florian Wirtz
30. Michael Olise
Lamine Yamal, otra vez se quedó con el Premio Kopa
Por segundo año consecutivo, el delantero del Barcelona se quedó con el galardón al mejor jugador sub 21 de la temporada. Es el primero en conseguirlo dos veces consecutivas.
Vicky López ganó el Premio Kopa femenino
La jugadora del Barcelona de 19 años obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.
Sarina Wiegman, ganadora del Premio Johan Cruyff femenino
La entrenadora de la Inglaterra campeona de la Euro 2025 se quedó con el galardón a la mejor DT del planeta.
Luis Enrique ganó el Premio Johan Cruyff
El DT español, que consiguió el triplete con el PSG, se adueñó del trofeo al mejor DT de la temporada.