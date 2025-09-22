En vivo: las posiciones finales del Balón de Oro 2025, ¿dónde quedaron Lautaro Martínez y Mac Allister?

La 69° edición del Balón de Oro ya comenzó a dejar definiciones desde París. Dos campeones del mundo con la Selección argentina conocieron su ubicación en el ranking: Lautaro Martínez quedó 20°, mientras que Alexis Mac Allister finalizó en el puesto 22.

La gala se desarrolla en el Théâtre du Châtelet y desde temprano se van revelando los nombres que integran la lista de los mejores futbolistas del año. Entre los argentinos todavía queda expectante Emiliano “Dibu” Martínez, quien pelea por el Trofeo Yashin al mejor arquero.

La gran incógnita está puesta en quién levantará el Balón de Oro masculino. A diferencia de otras ediciones, no hay un candidato excluyente y todo parece más abierto que nunca. Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Vitinha son algunos de los nombres que aparecen como máximos favoritos.

En la rama femenina, el protagonismo vuelve a ser español. Aitana Bonmatí buscará repetir lo conseguido en 2023 y 2024, aunque Alexia Putellas y Mariona Caldentey también figuran entre las grandes candidatas a quedarse con el galardón.

Más allá del premio principal, la ceremonia de este lunes también entregará otros reconocimientos de peso como el Trofeo Kopa, destinado al mejor futbolista sub-21, y la confirmación del ranking completo de los 30 nominados masculinos.

Las posiciones finales del Balón de Oro 2025 masculino

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

16. Vinícius Júnior

17. Rober Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martínez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise

Lamine Yamal, otra vez se quedó con el Premio Kopa

Por segundo año consecutivo, el delantero del Barcelona se quedó con el galardón al mejor jugador sub 21 de la temporada. Es el primero en conseguirlo dos veces consecutivas.

Vicky López ganó el Premio Kopa femenino

La jugadora del Barcelona de 19 años obtuvo el galardón por primera vez en su carrera.

Sarina Wiegman, ganadora del Premio Johan Cruyff femenino

La entrenadora de la Inglaterra campeona de la Euro 2025 se quedó con el galardón a la mejor DT del planeta.

Luis Enrique ganó el Premio Johan Cruyff

El DT español, que consiguió el triplete con el PSG, se adueñó del trofeo al mejor DT de la temporada.